Що подарувати дитині на День Святого Миколая 2023

Щасливі діти з подарунком. Фото: northumberlandgazette.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

День Святого Миколая — це одне з найтепліших та найсімейніших свят у році. Православні відзначають цей день 19 грудня, а католики — 6 грудня. Святий Миколай вважається покровителем дітей та мандрівників. З давніх-давен традицією було напередодні Дня Святого Миколая класти подарунки в дитячі черевики, розставлені біля порога, або в шкарпетки, що висять біля каміна. У наш час батьки зазвичай кладуть подарунки дитині під подушку. При цьому вважається, що лише слухняні діти отримують подарунки від святого Миколая.

Новини.LIVE впевнені, що цього року абсолютно всі українські діти були слухняними, тому ми зібрали для вас найкращі ідеї для подарунку на День святого Миколая.

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Книга

Може здатися, що книгу не можна назвати "веселим" подарунком, але це лише на перший погляд. На щастя, сучасні видавництва створюють гарні та яскраві оформлення для дитячих книг, будь то енциклопедія чи художня література. Таким чином завжди можна підібрати яскраве та барвисте подарункове видання з гарними ілюстраціями та іншими "фішечками", від якого вашу дитину не відірвеш.

Бюджет: 500-1000 гривень.

Один з варіантів книг у подарунок на день Святого Миколая. Фото: book-ye.com.ua

Конструктор

Конструктор є універсальним подарунком, здатним захопити дитину на тривалий час. Малюкам зазвичай дарують конструктори з великими деталями, а для кожного школяра супер-подарунком буде отримати на Святого Миколая Lego. На сьогодні в магазинах іграшок можна зустріти величезну кількість різноманітних конструкторів різної складності, тематики та цінової категорії. Тут є динозаври, машинки, літаки, трансформери, персонажі та техніка з "Гаррі Поттера" та "Зоряних воєн". Завдяки такій різноманітності можна з легкістю підібрати варіант як для дівчинки, так і для хлопчика. Конструктор стане захоплюючою і, головне, розвиваючою іграшкою для вашої дитини.

Бюджет: 1000-5000 гривень.

Один з варіантів конструкторів у подарунок на день Святого Миколая. Фото: bi.ua

Гаджети

Тут перш за все слід визначитис, який саме гаджет ви хочете купити. В магазинах електроніки їх зараз стільки, що очі розбігаються. Проте, ми все ж спробуємо розібратися, що саме можна купити у подарунок дитині на день Святого Миколая.

По-перше, це може бути смарт-годинник. У такому випадку вибір смарт-годинника із функцією GPS стане чудовим варіантом, який забезпечить навіть подвійну вигоду. Радість від подарунка для дитини поєднається з вашим спокоєм, оскільки ви завжди зможете легко відстежувати місцеперебування вашої дитини.

Портативна консоль може стати дуже крутим подарунком для хлопчика. Причому зовсім не обов'язково витрачати дуже великі гроші на її придбання. Наразі існує велика кількість різноманітних ігрових консолей за відносно невисоку вартість. Залежно від моделі можна придбати ігрову приставку з набором декількох ігор або з підтримкою до 1000 різних ігор. Таку консоль зручно брати із собою в подорож або грати вдома чи під час блекауту.

Смартфон стане чудовим подарунком для хлопців від 10 років, оскільки смарт-годинник зазвичай більше підходить для учнів початкових класів. Батьки найчастіше вибирають смартфони від перевірених та надійних брендів, таких як Samsung, Xiaomi, Huawei або OPPO.

Бюджет: 2000-8000 гривень.

Варіанти ігрових консолей у подарунок на день Святого Миколая. Фото: stylus.ua

Ляльки

Лялька буде ідеальним подарунком для дівчинки на день Святого Миколая. На сьогодні є безліч привабливих ляльок, таких як LOL, Barbie, Bratz та інши. Ляльки LOL Surprise користуються величезною популярністю в всьому світі й входять до списку бажань майже кожної дівчинки. Унікальність цих ляльок полягає в тому, що це не просто лялька, а цікава комбінація з двох елементів: захоплюючого розпакування і самої ляльки всередині.

Бюджет: 1000-3000 гривень.

Один з варіантів ляльки LOL Surprise у подарунок на день Святого Миколая. Фото: bi.ua

Нагадаємо, ми писали, що у Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. Зазначимо, що з міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів. Також ми писали, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.