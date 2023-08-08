Как выглядит украинская экономика во время войны

Украинская гривня. Фото: google.com

Предлагаем читателям Новини.LIVE визуализированный обзор экономической ситуации в Украине во время войны от Центра экономической стратегии — неправительственного исследовательского центра по экономической политике — на начало августа.

Рынок труда

С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки ее уровня. Согласно им, в июле 2023 года уровень безработицы составил 16,6%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны.

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Количество вакансий в соответствии с данными из трех крупных агрегаторов — work.ua, rabota.ua и Jooble — остается практически неизменным на протяжении всего лета, на более высоком, чем в прошлом году, уровне. Впрочем, о возобновлении до показателей 2021 года говорить рано. Активность соискателей работы также остается стабильной, на значительно более низком уровне, чем в прошлом году.

Ожидания бизнеса и граждан

В июле негативные ожидания бизнеса перевесили положительные. Как сообщает НБУ, причинами ухудшения настроений стали пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возврат на довоенное налогообложение цен на топливо, остановка "зернового коридора", усиление обстрелов инфраструктурных объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров.

Иностранная финансовая помощь

В июле Украина получила $1,67 млрд кредита от ЕС, $1,5 млрд кредита от Японии, $1,25 млрд гранта от США и $0,89 млрд кредита от МВФ.

За первые 7 месяцев 2023 года дефицит государственного бюджета Украины и потребности в погашении долга составили $32,1 млрд, в то время как внешнее финансирование составило $29 млрд. Монетарного финансирования (т.е. "печатания" денег) не было.

Внешняя торговля

По предварительным данным НБУ, в июне 2023 года баланс торговли товарами и услугами составил -$2,8 млрд. Импорт товаров в июне ($5,1 млрд) превышал экспорт товаров ($2,7 млрд), а импорт услуг ($1,9 млрд) превышал экспорт услуг ($1,5 млрд).

17 июля Россия вышла из Зерновой сделки и начала обстреливать как участвовавшие в ней порты, так и другие украинские порты на Дунае. Это создает серьезную угрозу дальнейшему украинскому экспорту агропродукции. Западные соседи Украины требуют продления как срока действия, так и перечня украинских товаров, запрещенных ЕС. Украинские аграрные ассоциации предлагают перенести обсуждение этого запрета в ВТО.

Монетарная политика и инфляция

В июне годовая инфляция составила 12,8%. Больше всего подорожали коммунальные услуги после увеличения тарифов на электроэнергию. После возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля цены на транспорт внесут свой вклад в июльскую инфляцию.

Официальный курс гривни остается фиксированным на уровне 36,57 грн/долл. Наличный обменный курс гривни стабилен на протяжении всего лета и практически не менялся за последний месяц: 37,35-37,40 грн/долл. на 1 июля, 37,00-37,60 грн/долл. по состоянию на 1 августа.

Банковский сектор

Объем депозитов домохозяйств продолжает расти. Приобревшие популярность на протяжении зимы валютные срочные депозиты весной показали негативную динамику вследствие укрепления гривни. Валютные срочные депозиты были привлекательным инструментом покупки доллара США по курсу ниже наличного. Однако необходимо было ждать три месяца, чтобы получить возможность снять эти доллары с депозита. Сейчас, когда наличный курс гривни приблизился к официальному, открытие новых трехмесячных валютных депозитов стало менее привлекательным.