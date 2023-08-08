Як виглядає українська економіка під час війни

Українська гривня. Фото: google.com

Пропонуємо читачам Новини.LIVE візуалізований огляд економічної ситуації в Україні під час війни від Центру економічної стратегії — неурядового дослідницького центру з питань економічної політики — станом на початок серпня.

Ринок праці

Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у липні 2023 року рівень безробіття становив 16,6%. Це найнижчий показник від початку повномасштабної війни.

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Кількість вакансій відповідно до даних з трьох великих агрегаторів — work.ua, rabota.ua та Jooble — залишається практично незмінною протягом усього літа, на вищому, ніж минулого року, рівні. Втім, про відновлення до показників 2021 року говорити зарано. Активність шукачів роботи також залишається стабільною, на значно нижчому рівні, ніж минулого року.

Очікування бізнесу та громадян

У липні негативні очікування бізнесу переважили позитивні. Як повідомляє НБУ, причинами погіршення настроїв стали перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинення "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Іноземна фінансова допомога

У липні Україна отримала $1,67 млрд кредиту від ЄС, $1,5 млрд кредиту від Японії, $1,25 млрд гранту від США та $0,89 млрд кредиту від МВФ.

За перші 7 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету України та потреби в погашенні боргу становили $32,1 млрд, тоді як зовнішнє фінансування становило $29 млрд. Монетарного фінансування (тобто "друку" грошей) не було.

Зовнішня торгівля

За попередніми даними НБУ, у червні 2023 року баланс товарів та послуг становив -$2,8 млрд. Імпорт товарів у червні ($5,1 млрд) перевищував експорт товарів ($2,7 млрд), а імпорт послуг ($1,9 млрд) перевищував експорт послуг ($1,5 млрд).

17 липня Росія вийшла із Зернової угоди та почала обстрілювати як порти, що брали участь у ній, так і інші українські порти на Дунаї. Це створює серйозну загрозу для подальшого українського експорту агропродукції. Західні сусіди України вимагають продовження як терміну дії, так і переліку українських товарів, заборонених ЄС. Українські аграрні асоціації пропонують перенести обговорення цієї заборони до СОТ.

Монетарна політика та інфляція

У червні річна інфляція становила 12,8%. Найбільше здорожчали комунальні послуги після збільшення тарифів на електроенергію. Після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня ціни на транспорт зроблять свій внесок у липневу інфляцію.

Офіційний курс залишається фіксованим на рівні 36,57 грн/дол. Готівковий обмінний курс гривні стабільний упродовж усього літа і практично не змінювався протягом останнього місяця: 37,35-37,40 грн/дол. станом на 1 липня, 37,00-37,60 грн/дол. станом на 1 серпня.

Банківський сектор

Обсяг депозитів домогосподарств продовжує повільно зростати. Валютні строкові депозити, що набули популярності протягом зими, навесні показали негативну динаміку внаслідок зміцнення гривні. Валютні строкові депозити були привабливим інструментом купівлі долара США за курсом, меншим від готівкового. Однак, необхідно було чекати три місяці, щоб отримати змогу зняти ці долари з депозиту. Зараз, коли готівковий курс гривні наблизився до офіційного, відкриття нових тримісячних валютних депозитів стало менш привабливим.



