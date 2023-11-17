Шмыгаль назвал сумму, которую иностранные партнеры предоставят Украине

Заседание Кабмина. Фото: Денис Шмыгаль

Украинское правительство объявило о принятии важных мер, направленных на привлечение дополнительного финансирования от международных партнеров. В результате этих мер, Норвегия выделит Украине 190 миллионов долларов, а Швейцария предоставит 70 миллионов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, указанные средства будут переданы в виде гранта через фонды, контролируемые группой Всемирного банка. Помимо этого, Украина сможет воспользоваться кредитом от Всемирного банка на сумму почти 1,1 миллиарда долларов.

Премьер-министр подчеркнул значимость этой поддержки, указывая, что она будет направлена на социальные выплаты, развитие образования, медицинской сферы и другие ключевые сектора.

Деньги от ЕИБ на восстановление Украины

Кроме того, Кабинет Министров Украины утвердил два дополнительных решения, благодаря которым страна получит около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут использованы в рамках текущих программ по восстановлению Украины, включая реконструкцию и строительство школ, больниц, детских садов, административных зданий и других объектов.

Также Денис Шмыгаль отметил, что благодаря этим инвестициям в текущем году будет завершена работа над 28 проектами и начнется реализация 186 новых проектов для улучшения качества жизни в украинских громадах.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины. Особым приоритетом в восстановлении должно стать создание мощных проектных команд в регионах и громадах.