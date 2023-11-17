Шмигаль назвав суму, яку іноземні партнери нададуть Україні

Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль

Український уряд оголосив про вжиття важливих заходів, спрямованих на залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів. В результаті цих заходів Норвегія виділить Україні 190 мільйонів доларів, а Швейцарія надасть 70 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Іноземні інвестори надають Україні кошти

За словами Шмигаля, ці кошти будуть передані у вигляді гранту через фонди, контрольовані групою Світового банку. Крім того, Україна зможе скористатися кредитом від Світового банку на суму майже 1,1 мільярда доларів.

Прем'єр-міністр наголосив на значущості цієї підтримки, вказуючи, що вона буде спрямована на соціальні виплати, розвиток освіти, медичної сфери та інші ключові сектори.

Гроші від ЄІБ на відновлення України

Крім того, Кабінет Міністрів України ухвалив два додаткові рішення, завдяки яким країна отримає близько 162 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть використані в рамках поточних програм відновлення України, включаючи реконструкцію та будівництво шкіл, лікарень, дитячих садків, адміністративних будівель та інших об'єктів.

Також Денис Шмигаль зазначив, що завдяки цим інвестиціям у поточному році буде завершено роботу над 28 проєктами та розпочнеться реалізація 186 нових проєктів для покращення якості життя в українських громадах.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання щодо відновлення України. Особливим пріоритетом у відновленні має стати створення потужних проєктних команд у регіонах та громадах.