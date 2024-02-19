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Шмыгаль назвал сумму, которую выделит Япония на поддержку своих инвесторов в Украине

19 февраля 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль назвал сумму, которую выделит Япония на поддержку своих инвесторов в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки своих инвесторов в Украине. Соответствующие документы подписали на конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Деньги на поддержку японских инвесторов в Украине

Шмыгаль поблагодарил за подписание документов министра экономики, торговли и промышленности Японии Кена Сайто во время личной встречи.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто и премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов обновления Украины", — рассказал украинский премьер.

Стороны обсудили также дальнейшую либерализацию торговли между Украиной и Японией. Шмыгаль предложил Сайто разработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций.

Премьер также пообщался с министром финансов Японии Шуничи Сузуки о продлении бюджетной поддержки. Шмыгаль поблагодарил за намерение выделить в этом году 4,5 млрд долларов финансовой помощи.

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Министр финансов Японии Шуничи Сузуки и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

К тому же на полях конференции в Токио он встретился с главой МИД Японии Йоко Камиковой.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Японии Йоко Камикава. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Наша общая задача — привлечь Россию к ответственности и заставить платить. Обсудили конфискацию замороженных российских активов.
Подчеркнул необходимость включения РФ в черный список FATF. А также принять меры для избежания признания псевдовыборов на оккупированных Россией украинских территориях", — рассказал Шмыгаль.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Шмыгаль встретился с японским коллегой Фумио Кишидой. Стороны обсудили контакты между бизнесами и укрепили межправительственный диалог.

Также украинский премьер рассказывал, что совокупные потери страны за время полномасштабного вторжения России составляют около 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.   

Денис Шмыгаль
Япония
деньги
Украина
документы

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