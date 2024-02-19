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Шмигаль назвав суму, яку виділить Японія на підтримку своїх інвесторів в Україні

19 лютого 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль назвав суму, яку виділить Японія на підтримку своїх інвесторів в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. Відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. 

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Гроші на підтримку японських інвесторів в Україні

Шмигаль подякував за підписання документів міністру економіки, торгівлі та промисловості Японії Кену Сайто під час особистої зустрічі.

Міністр економіки,торгівлі та промисловості Японії Кен Сайто та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кен Сайто та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України", — розповів український прем'єр.

Сторони обговорили також подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Японією. Шмигаль запропонував Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій.

Прем'єр також поспілкувався з міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі про продовження бюджетної підтримки. Шмигаль подякував за намір виділити цього року 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.

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Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

До того ж на полях конференції в Токіо він зустрівся з очільницею МЗС Японії Йоко Камікавою. 

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільниця МЗС Японії Йоко Камікава. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Наше спільне завдання — притягнути Росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів.
Наголосив на необхідності включення РФ до чорного списку FATF. А також вжити заходи для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих Росією українських територіях", — розповів Шмигаль.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шмигаль зустрівся з японським колегою Фуміо Кішідою. Сторони обговорили контакти між бізнесами, а також укріпили міжурядовий діалог.

Також український прем'єр розповідав, що сукупні втрати країни за час повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.  

Денис Шмигаль
Японія
гроші
Україна
документи

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