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Шмыгаль озвучил сумму вкладов Фонда поддержки энергетики

4 июня 2024 14:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Фонд поддержки энергетики аккумулировал 494 млн евро
Премьер Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Denys Smyhal
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Международные партнеры Украины продолжают активно приобщаться к работе Фонда поддержки энергетики. По состоянию на начало июня 2024 года сумма грантовых взносов составила более 494 миллионов евро.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров, передает его пресс-служба.

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Глава правительства уточнил, что речь идет как об уже перечисленных, так и анонсированных грантовых вкладах стран для укрепления энергосистемы после атак России. Объемы помощи продолжают расти.

"В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов", — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство рассчитывает получить гораздо больше. В частности, на днях объявили о новых вкладах еще две страны. Более чем на 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, на 42 млн евро — Швеция. Ожидается, что Эстония передаст Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.

Следует отметить, что в конце прошлого года в Фонде поддержки энергетики Украины размер грантовых взносов достигал более 322 млн евро.

В частности, Фонд поддерживают как государственные, так и частные доноры из Германии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Испании, Швеции, Нидерландов, Венгрии, Европейская Комиссия, Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA).

Что еще стоит знать

Напомним, в Укрэнерго заявили, что в Украине 4 июня фиксируют значительный рост дефицита электрической энергии. В связи с этим графики отключений действуют с 00:00 до 24:00 во всех областях.

Также мы писали, что нардеп Сергей Нагорняк сообщил о более продолжительных возможных отключениях света. Это может быть по 10 часов зимой этого года.

гранты
сфера энергетики
Денис Шмыгаль
финансы
финансовая помощь

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