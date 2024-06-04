Фонд підтримки енергетики акумулював 494 млн євро

Прем'єр Денис Шмигаль. Фото: Telegram Denys Smyhal

Міжнародні партнери України продовжують активно долучатися до роботи Фонду підтримки енергетики. Станом на початок червня 2024 року сума грантових внесків сягнула понад 494 мільйонів євро.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів, передає його пресслужба.

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Очільник уряду уточнив, що йдеться як про вже перераховані, так і анонсовані грантові внески країн для зміцнення енергосистеми після атак Росії. Обсяги допомоги продовжують зростати.

"У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків", — повідомив Шмигаль.

Він зауважив, що уряд розраховує отримати значно більше. Зокрема, днями оголосили про нові внески ще дві країни. На більш ніж 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, на 42 млн євро — Швеція. Очікується, що Естонія передасть Україні цілий енергоблок теплової електростанції, потужність якої 200 МВт.

Варто зауважити, що наприкінці минулого року у Фонді підтримки енергетики України розмір грантових внесків сягав понад 322 млн євро.

Зокрема, підтримують Фонд як державні, так і приватні донори з Німеччини, Австрії, Британії, Данії, Ісландії, Іспанії, Швеції, Нідерландів, Угорщини, Європейська Комісія, Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що в Україні 4 червня фіксують значне зростання дефіциту електричної енергії. З огляду на це, графіки відключень діють з 00:00 до 24:00 у всіх областях.

Також ми писали, що нардеп Сергій Нагорняк повідомив про більш тривалі можливі відключення світла. Це може бути по 10 годин взимку цього року.