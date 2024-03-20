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Шмыгаль передал Фон дер Ляйен план Ukraine Facility — как это повлияет на финансирование государства

20 марта 2024 14:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Фон дер Ляен получила план для Ukraine Facility — реакция президентки Еврокомиссии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и передал план для Ukraine Facility, утвержденный Кабинетом Министров. В ходе встречи украинский премьер выразил надежду на поддержку от комитета государств-членов.

Об этом сообщил глава правительства в своем телеграмм-канале.

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"Это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС. Ожидаем одобрения Плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро на 4 года", — написал он.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Как сообщает Укрінформ, на совместном с главой украинского правительства брифинге в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она уверена в положительной оценке плана Ukraine Facility. По ее словам, соответствующие службы Еврокомиссии внимательно оценят правительственный план Ukraine Facility, который очень важен для дальнейшего сотрудничества Украины с Евросоюзом.

"Вы привезли нам сегодня украинский план Ukraine Facility. Это действительно очень важный момент в нашем сотрудничестве… Он основывается на том же подходе, который мы разработали в ЕС, то есть сочетает реформы и приоритеты инвестиций. Это даст толчок в росте и в то же время поможет Украине приблизиться к Евросоюзу. Мы обсуждали этот план много раз, когда он разрабатывался, теперь он будет внимательно оценен службами Еврокомиссии", — сказала фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии уверена, что плану будет дана положительная оценка и рекомендация Совету ЕС его поддержать. Она также отметила важную роль в Координационной платформе доноров в разработке плана Ukraine Facility. По словам фон дер Ляен, этот план будет являться важным реперным пунктом для других доноров, когда они будут разрабатывать собственные программы поддержки Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 миллиарда евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.

Мы также писали, что Украина близится к заключению соглашения с Международным валютным фондом по выплате 900 млн долларов по кредиту в размере 15,6 млрд долларов по четырехлетнему соглашению EFF. Договоренности связаны с остановкой помощи от США.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
Еврокомиссия
финансовая помощь
деньги
Урсула фон дер Ляйен
Ukraine Facility

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