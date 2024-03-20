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Шмигаль передав Фон дер Ляєн план для Ukraine Facility — як це вплине на фінансування держави

20 березня 2024 14:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Фон дер Ляєн отримала план для Ukraine Facility — реакція президентки Єврокомісії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та передав план для Ukraine Facility, який був затверджений Кабінетом Міністрів. Підчас зустрічі український прем'єр висловив сподівання на підтримку від комітету держав-членів.

Про це повідомив глава уряду у своєму Телеграм-каналі.

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"Це важливий крок для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху України в ЄС. Очікуємо на схвалення Плану та повноцінного запуску програми Ukraine Facility, обсягом 50 млрд євро на 4 роки", — написав він.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Як повідомляє Укрінформ, на спільному з главою українського уряду брифінгу в Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона впевнена у позитивній оцінці плану Ukraine Facility. За її словами, відповідні служби Єврокомісії уважно оцінять урядовий план Ukraine Facility, який є дуже важливим для подальшої співпраці України з Євросоюзом.

"Ви привезли нам сьогодні український план Ukraine Facility. Це насправді вкрай важливий момент у нашій співпраці… Він ґрунтується на тому ж підході, який ми розробили у ЄС, тобто поєднує реформи та пріоритети інвестицій. Це дасть поштовх у зростанні і водночас допоможе Україні наблизитися до Євросоюзу. Ми обговорювали цей план багато разів, коли він розроблявся, тепер він буде уважно оцінений службами Єврокомісії", — сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії впевнена, що плану буде надано позитивну оцінку і рекомендацію Раді ЄС його підтримати. Вона також відзначила важливу роль Координаційної платформи донорів у розробці плану Ukraine Facility. За словами фон дер Ляєн, цей план буде важливим реперним пунктом для інших донорів, коли вони розроблятимуть власні програми підтримки України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярдів євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.

Ми також писали, що Україна наближається до укладення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо виплати 900 млн доларів із кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів за чотирирічною угодою EFF. Домовленості пов'язані з зупинкою допомоги від США. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Єврокомісія
фінансова допомога
гроші
Урсула фон дер Ляєн
Ukraine Facility

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