Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать украинских производителей при госзакупках

Заседание украинского правительства. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сегодня, 3 ноября, украинское правительство приняло решения, направленные на усиление экономической устойчивости. В частности, новые товары, ранее не производившиеся в стране, проще будут получать подтвержденную степень локализации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Усиление экономической устойчивости Украины

По словам Шмыгаля, новые предприятия в шахтерских городах смогут завозить производственное оборудование без НДС. Речь идет о новых предприятиях, которые создаются в 20 городах Волынской, Донецкой, Луганской и Львовской областей.

"Благодаря этому решению инвестор получит выгодные условия, люди в этих шахтерских городах — новую работу, громады — новые возможности, а государство — пространство постепенно реорганизовывать убыточные шахты или шахты, которые закрываются", — рассказал Шмыгаль.

На заседании также изменили процедуры, которые позволят новым товарам, которые ранее не производились в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации. По словам премьера, речь идет о специализированных грузовых автомобилях, автовышках, новых моделях автобусов и автомобилей.

"Это позволит поддержать именно украинских производителей при государственных закупках. Те, кто сейчас инвестирует в новые производства, новые линии, новые разработки, будут иметь стимулы от государства", — добавил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина делает очередной важный шаг на пути в Европу. В правительстве страны уже передают предварительный проект плана для программы Ukraine Facility для Европейской комиссии.

Также мы писали, что особые перспективы инвесторов в Украине открываются в пяти ключевых секторах. Они позволят поднять украинскую экономику и содействуют международному партнерству в нескольких секторах.