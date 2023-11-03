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Шмигаль розповів, як уряд буде підтримувати українських виробників при державних закупівлях

3 листопада 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, як уряд буде підтримувати українських виробників при державних закупівлях
Засідання українського уряду. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 листопада, український уряд ухвалив рішення, які спрямовані на посилення економічної стійкості. Зокрема, нові товари, що раніше не вироблялися в країні, простіше будуть отримувати підтверджений ступінь локалізації.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Посилення економічної стійкості України

За словами Шмигаля, нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ. Йдеться про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей. 

"Завдяки цьому рішенню інвестор отримає вигідні умови, люди в цих шахтарських містах — нову роботу, громади — нові можливості, а держава — простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або шахти, які закриваються", — розповів Шмигаль.

На засіданні також змінили процедури, які дозволять новим товарам, що раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації. За словами прем'єра, йдеться про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів. 

"Це дасть змогу підтримати саме українських виробників при державних закупівлях. Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави", — додав Шмигаль.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.

Також ми писали, що особливі перспективи для інвесторів в Україні відкриваються в п’яти ключових секторах. Вони дозволять підняти українську економіку та сприяють міжнародному партнерству в декількох секторах.

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