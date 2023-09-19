Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Шмыгаль рассказал, на что пойдут 800 грн с каждой тысячи из госбюджета-2024 arrow

Шмыгаль рассказал, на что пойдут 800 грн с каждой тысячи из госбюджета-2024

19 сентября 2023 15:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль рассказал, на что пойдут 800 грн с каждой тысячи из госбюджета-2024
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В настоящее время Кабинет министров активно формирует финансовую устойчивость для 2024 года. При этом, каждые 800 гривен из тысячи из госбюджета-2024 будут использоваться для людей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства.

Читайте также:

На что пойдут деньги из госбюджета-2024

Шмыгаль сообщил, что из каждой тысячи гривен в бюджете 800 грн планируется использовать для обороны, помощи ветеранам, социальных программ, здравоохранения и сферы образования. Налоги, уплачиваемые гражданами и корпорациями, будут способствовать защите и обороне страны.

При этом глава правительства уточнил, что, как и ранее, в следующем году Украине потребуется финансирование от наших партнеров, примерно в размере 42 миллиардов долларов. Ожидаемые источники включают программы Европейского Союза, поддержку США, инициативы МВФ и другие международные партнерства.

Что еще обсуждалось на заседании правительства

Также стоит отметить ряд ключевых моментов, рассмотренных на последнем заседании кабинета:

  • Украина поддерживает ратификацию договора с OECP. Украина планирует активно участвовать в инициативах по противодействию коррупции на международной арене. 
  • Внесен законопроект, направленный на приведение нашего законодательства в соответствие со стандартами FATF, международной структурой по борьбе с легализацией незаконных доходов.
  • Украина разрабатывает подход к определению реальных владельцев компаний. Это часть стратегии по соответствию международным стандартам и условиям соглашения с Европейским Союзом.
  • Недавно Еврокомиссия сняла ограничения на импорт продуктов питания из Украины. Однако некоторые страны Европы ввели свои ограничения. В связи с этим Украина планирует защищать свои интересы через ВТО против некоторых государств.
  • В дополнение к этому, Украина предлагает Евросоюзу и соседям путь компромисса — введение контрольных мер для экспорта отдельных категорий товаров.

Напомним, что Верховная Рада Украины в скором времени будет рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год. Основные статьи расходов будут направлены на оборону. В сфере жилищно-коммунальных услуг мало что изменится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз