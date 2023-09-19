Шмыгаль рассказал, на что пойдут 800 грн с каждой тысячи из госбюджета-2024

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В настоящее время Кабинет министров активно формирует финансовую устойчивость для 2024 года. При этом, каждые 800 гривен из тысячи из госбюджета-2024 будут использоваться для людей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства.

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Шмыгаль сообщил, что из каждой тысячи гривен в бюджете 800 грн планируется использовать для обороны, помощи ветеранам, социальных программ, здравоохранения и сферы образования. Налоги, уплачиваемые гражданами и корпорациями, будут способствовать защите и обороне страны.

При этом глава правительства уточнил, что, как и ранее, в следующем году Украине потребуется финансирование от наших партнеров, примерно в размере 42 миллиардов долларов. Ожидаемые источники включают программы Европейского Союза, поддержку США, инициативы МВФ и другие международные партнерства.

Что еще обсуждалось на заседании правительства

Также стоит отметить ряд ключевых моментов, рассмотренных на последнем заседании кабинета:

Украина поддерживает ратификацию договора с OECP. Украина планирует активно участвовать в инициативах по противодействию коррупции на международной арене.

Внесен законопроект, направленный на приведение нашего законодательства в соответствие со стандартами FATF, международной структурой по борьбе с легализацией незаконных доходов.

Украина разрабатывает подход к определению реальных владельцев компаний. Это часть стратегии по соответствию международным стандартам и условиям соглашения с Европейским Союзом.

Недавно Еврокомиссия сняла ограничения на импорт продуктов питания из Украины. Однако некоторые страны Европы ввели свои ограничения. В связи с этим Украина планирует защищать свои интересы через ВТО против некоторых государств.

В дополнение к этому, Украина предлагает Евросоюзу и соседям путь компромисса — введение контрольных мер для экспорта отдельных категорий товаров.

Напомним, что Верховная Рада Украины в скором времени будет рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год. Основные статьи расходов будут направлены на оборону. В сфере жилищно-коммунальных услуг мало что изменится.