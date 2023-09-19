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Шмигаль розповів, на що підуть 800 грн із кожної тисячі з держбюджету-2024

19 вересня 2023 15:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль розповів, на що підуть 800 грн із кожної тисячі з держбюджету-2024
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі Кабінет Міністрів активно формує фінансову стійкість для 2024 року. При цьому кожні 800 гривень із тисячі з держбюджету-2024 будуть використовуватися для людей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках засідання уряду.

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Шмигаль повідомив, що із кожної тисячі гривень у бюджеті 800 грн планується використати для оборони, допомоги ветеранам, соціальних програм, охорони здоров'я та сфери освіти. Податки, сплачувані громадянами та корпораціями, сприятимуть захисту та обороні країни.

При цьому голова уряду уточнив, що, як і раніше, наступного року Україні знадобиться фінансування від наших партнерів приблизно в розмірі 42 мільярдів доларів. Очікувані джерела включають програми Європейського Союзу, підтримку США, ініціативи МВФ та інші міжнародні партнерства.

Що ще обговорювалося на засіданні уряду

Також варто відзначити низку ключових моментів, розглянутих на останньому засіданні кабінету:

  • Україна підтримує ратифікацію договору із OECP. Україна планує брати активну участь в ініціативах щодо протидії корупції на міжнародній арені.
  • Внесено законопроєкт, спрямований на приведення нашого законодавства у відповідність до стандартів FATF, міжнародної структури боротьби з легалізацією незаконних доходів.
  • Україна розробляє підхід щодо визначення реальних власників компаній. Це частина стратегії щодо відповідності міжнародним стандартам та умовам угоди з Європейським Союзом.
  • Нещодавно Єврокомісія зняла обмеження щодо імпорту харчових продуктів з України. Однак деякі країни Європи запровадили свої обмеження. У зв'язку із цим Україна планує захищати свої інтереси через СОТ проти деяких держав.
  • На додаток до цього Україна пропонує Євросоюзу та сусідам шлях компромісу — запровадження контрольних заходів для експорту окремих категорій товарів.

Нагадаємо, що Верховна Рада України незабаром розглядатиме проект державного бюджету на 2024 рік. Основні статті видатків будуть спрямовані на оборону. У сфері житлово-комунальних послуг мало що зміниться.

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