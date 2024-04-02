Правительство выделило дополнительные средства на возведение фортификаций — сколько именно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На строительство фортификационных сооружений в 2024 году правительство выделило 20 млрд гривен. Во вторник, 2 апреля, на это прибавили еще 5,6 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он также рассказал, куда будут направлены дополнительные средства:

1,1 млрд грн для строительства фортификаций в Донецкой области;

более 1 млрд грн — для Запорожской области;

1,5 млрд грн — для Сумщины;

300 млн грн — для Николаевщины;

400 млн грн — для Херсонщины.

"Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов", — подчеркнул Шмыгаль.

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что основной задачей по всей линии фронта является строительство линий обороны. Прежде всего, это инженерные линии заграждения и минные поля, после их сооружения можно планировать активные действия. При этом должны присутствовать действия на тактическом уровне, чтобы враг полностью не перехватывал инициативу.

Мы также писали, что Министерство обороны Украины показало кадры грандиозного строительства оборонных линий в Сумской области, граничащей с государством-агрессором Россией. В работах задействованы 26 компаний-подрядчиков из разных регионов Украины.

Еще мы сообщали о том, что на приграничных участках Черниговской области уже несколько месяцев ведется строительство фортификационных сооружений. По словам военных, даже уже имеющиеся укрепления смогут значительно остановить врага в случае, если он прибегнет к повторному наступлению.