Уряд виділив додаткові кошти на зведення фортифікацій — скільки саме

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На зведення фортифікаційних споруд у 2024 році уряд виділив 20 млрд гривень. У вівторок, 2 квітня, на це додали ще 5,6 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він розповів також, куди будуть спрямовані додаткові кошти:

1,1 млрд грн для зведення фортифікацій у Донецькій області;

понад 1 млрд грн — для Запорізької області;

1,5 млрд грн — для Сумщини;

300млн грн — для Миколаївщини;

400 млн грн — для Херсонщини.

"Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", — наголосив Шмигаль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, народний депутат України Роман Костенко заявив, що основним завданням по всій лінії фронту є будівництво ліній оборони. Найперше це інженерні лінії загородження та мінні поля, після їх спорудження можна планувати активні дії. При цьому мають бути присутні дії на тактичному рівні, щоб ворог повністю не перехоплював ініціативу.

Ми також писали, що Міністерство оборони України показало кадри грандіозного будівництва оборонних ліній у Сумській області, яка межує з державою-агресором Росією. У роботах задіяні 26 компаній-підрядників із різних регіонів України.

Ще ми повідомляли про те, що на прикордонних ділянках Чернігівської області вже декілька місяців триває будівництво фортифікаційних споруд. За словами військових, навіть вже наявні укріплення зможуть значно стримати ворога у випадку, якщо він вдасться до повторного наступу.