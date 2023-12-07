Шмыгаль рассказал, сколько средств выделило украинское правительство на разминирование территории

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook/dshmyhal

Правительство Украины выделит более 788 миллионов гривен на разминирование и фортификационные укрепления. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина сегодня, 7 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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На что пойдут средства

"Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах", — подчеркнул он.

По его словам, 759 миллионов гривен будут направлены на закупку автомобильной техники, а 29 млн грн на спецтехнику.

Шмыгаль добавил, что это позволит формированию дополнительных подразделений разминирования и существенно ускорит разминирование украинской территории от мин и снарядов, которые оставили оккупанты.

Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним, одной из главных проблем Украины на юге является разминирование акватории Черного моря от мин и авиабомб. Это необходимо прежде всего для более безопасного прохождения гражданских суден по гуманитарным коридорам, однако для этого необходима помощь международных партнеров.