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Шмыгаль рассказал, сколько средств выделило украинское правительство на разминирование территории

7 декабря 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шмыгаль рассказал, сколько средств выделило украинское правительство на разминирование территории
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook/dshmyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правительство Украины выделит более 788 миллионов гривен на разминирование и фортификационные укрепления. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина сегодня, 7 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах", — подчеркнул он.

По его словам, 759 миллионов гривен будут направлены на закупку автомобильной техники, а 29 млн грн на спецтехнику.

Шмыгаль добавил, что это позволит формированию дополнительных подразделений разминирования и существенно ускорит разминирование украинской территории от мин и снарядов, которые оставили оккупанты.

деньги на разминирование территории Украины
Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним, одной из главных проблем Украины на юге является разминирование акватории Черного моря от мин и авиабомб. Это необходимо прежде всего для более безопасного прохождения гражданских суден по гуманитарным коридорам, однако для этого необходима помощь международных партнеров.

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