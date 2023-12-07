Шмигаль розповів, скільки коштів виділив український уряд на розмінування території

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook/dshmyhal

Уряд України виділить понад 788 мільйонів гривень на розмінування та фортифікаційні укріплення. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну сьогодні, 7 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах", — наголосив він.

За його словами, 759 мільйонів гривень буде спрямовано на закупівлю автомобільної техніки, а 29 млн грн на спецтехніку.

Шмигаль додав, що це дозволить формуванню додаткових підрозділів розмінування та суттєво прискорить розмінування української території від мін та снарядів, які лишили окупанти.

Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Нагадаємо, наразі однією з головних проблем України на півдні є розмінування акваторії Чорного моря від мін та авіабомб. Це необхідно перш за все для більш безпечного проходження цивільних суден гуманітарними коридорами, проте для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.