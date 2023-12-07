Шмигаль розповів, скільки коштів виділив український уряд на розмінування території
Уряд України виділить понад 788 мільйонів гривень на розмінування та фортифікаційні укріплення. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну сьогодні, 7 грудня.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
На що саме підуть кошти
"Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах", — наголосив він.
За його словами, 759 мільйонів гривень буде спрямовано на закупівлю автомобільної техніки, а 29 млн грн на спецтехніку.
Шмигаль додав, що це дозволить формуванню додаткових підрозділів розмінування та суттєво прискорить розмінування української території від мін та снарядів, які лишили окупанти.
Нагадаємо, наразі однією з головних проблем України на півдні є розмінування акваторії Чорного моря від мін та авіабомб. Це необхідно перш за все для більш безпечного проходження цивільних суден гуманітарними коридорами, проте для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.
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