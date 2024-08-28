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Шмыгаль заявил, что кредиторы Украины одобрили реструктуризацию внешнего долга Украины

28 августа 2024 21:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 28 августа большинство кредиторов Украины поддержали реструктуризацию внешнего долга. Он подчеркнул, что это позволит сэкономить более 11 миллиардов долларов на обслуживании долга.

Об этом сообщил глава правительства в  Telegram.

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"Более 95% владельцев украинских еврооблигаций поддержали наше предложение о реструктуризации долга, подготовленное Министерством финансов в сотрудничестве с Комитетом владельцев еврооблигаций", — говорится в сообщении премьера.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот
Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

В Министерстве финансов Украины отметили, что 97,38% владельцев еврооблигаций Украины и облигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов поддержали предложенную реструктуризацию.

"Более 97% собственников еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины. Это важное достижение, которое поддержит бюджетную ликвидность и финансовую стабильность страны", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это поможет Украине сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживании долга в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов к 2033 году.

"Почти единодушный уровень поддержки был достигнут менее чем за 5 месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания 2-летнего периода отсрочки платежей", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине добавили, что каждая находящаяся в обращении серия еврооблигаций получила поддержку более 95% собственников. Это значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить планируемый обмен на новые еврооблигации.

Реструктуризация предусматривает:

  • снижение нарицательной стоимости государственного долга с первого дня соглашения на 37%, что уменьшит государственный долг Украины более чем на 8,5 млрд долларов США;
  • сокращение долговых выплат на 11,4 млрд долларов США в течение срока действия Программы МВФ (свыше 90%) и на 22,75 млрд долларов США к 2033 году (свыше 75%);
  • продление среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года, дополнительно к 2-летнему продлению, осуществленному в 2022 году.

"После получения положительных результатов голосования, которое началось 9 августа и завершилось 27 августа, процесс реструктуризации переходит к финальному этапу — к фазе расчетов. Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа", — говорится в сообщении Минфина.

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