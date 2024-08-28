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Шмигаль заявив, що кредитори України схвалили реструктуризацію зовнішнього боргу України

28 серпня 2024 21:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 28 серпня більшість кредиторів України підтримала реструктуризацію зовнішнього боргу. Він наголосив, що це дозволить зекономити понад 11 мільярдів доларів на обслуговуванні боргу.

Про це сказав голова уряду в  Telegram.

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"Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій", — йдеться в повідомлені прем'єра.

Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот
Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

У Міністерстві фінансів України зазначили, що 97,38% власників єврооблігацій України та облігацій "Укравтодору" загальною вартістю 20,47 млрд доларів підтримали запропоновану реструктуризацію. 

"Понад 97% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України. Це важливе досягнення, яке підтримає бюджетну ліквідність та фінансову стабільність країни", — йдеться в повідомлені.

У відомстві додали, що це допоможе Україні зекономити 11,4 млрд доларів на обслуговуванні боргу впродовж наступних трьох років та 22,75 млрд доларів до 2033 року. 

"Майже одностайний рівень підтримки був досягнутий менш ніж за 5 місяців, що дозволило Україні досягти угоди з кредиторами до закінчення 2-річного періоду відтермінування платежів", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

В Мінфіні додали, що кожна серія єврооблігацій, яка перебуває в обігу, отримала підтримку понад 95% власників. Це значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запланований обмін на нові єврооблігації.

Реструктуризація передбачає:

  • зниження номінальної вартості державного боргу з першого дня угоди на 37%, що зменшить державний борг України більш ніж на 8,5 млрд доларів США;
  • скорочення боргових виплат на 11,4 млрд доларів США протягом терміну дії Програми МВФ (понад 90%) і на 22,75 млрд доларів США до 2033 року (понад 75%);
  • подовження середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки, додатково до 2-річного подовження, здійсненого у 2022 році.

"Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалось 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу — до фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня", — йдеться в повідомленні Мінфіну.

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