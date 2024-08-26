Украина готовится к тяжелому отопительному сезону – Шмыгаль просит помощи в США

Шмыгаль призвал США помочь восстановить энергетику и подготовиться к зиме
В понедельник, 26 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с исполняющим обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины, заместителем госсекретаря Ричардом Вермой. Речь шла об энергетике.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram.
Украине нужна помощь в подготовке к зиме
Шмыгаль отметил, что проинформировал спецпредставителя США о повреждении гражданской инфраструктуры в результате самой массовой воздушной атаки России.
Также премьер призвал американских партнеров помочь с подготовкой к отопительному сезону.
"Просим у партнеров больше оборудования для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши неотложные потребности", — говорится в сообщении.
Кроме того, во время разговора глава правительства отметил важность полной конфискации замороженных российских активов и направление ресурсов для поддержки Украины.
"Призываем партнеров ускорить работу в этом направлении. Рассчитываем на поддержку со стороны США", — сказал Шмыгаль.
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