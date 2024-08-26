Україна готується до важкого опалювального сезону – Шмигаль просить допомоги у США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та спецпредставник США Річард Верма. Фото: пресслужба глави уряду

У понеділок, 26 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником держсекретаря Річардом Вермою. Мова йшла про енергетику.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

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Шмигаль зазначив, що проінформував спецпредставника США про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії.

Також прем'єр закликав американських партнерів допомогти з підготовкою до опалювального сезону.

"Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час розмови глава уряду наголосив на важливості повної конфіскації заморожених російських активів і спрямування ресурсів для підтримки України.

"Закликаємо партнерів прискорити роботу в цьому напрямку. Розраховуємо на підтримку з боку США", — сказав Шмигаль.