Україна готується до важкого опалювального сезону – Шмигаль просить допомоги у США

Шмигаль закликав США допомогти відновити енергетику та підготуватися до зими
У понеділок, 26 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником держсекретаря Річардом Вермою. Мова йшла про енергетику.
Про це глава уряду повідомив у Telegram.
Україні потрібна допомога у підготовці до зими
Шмигаль зазначив, що проінформував спецпредставника США про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії.
Також прем'єр закликав американських партнерів допомогти з підготовкою до опалювального сезону.
"Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби", — йдеться у повідомленні.
Крім того, під час розмови глава уряду наголосив на важливості повної конфіскації заморожених російських активів і спрямування ресурсів для підтримки України.
"Закликаємо партнерів прискорити роботу в цьому напрямку. Розраховуємо на підтримку з боку США", — сказав Шмигаль.
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