Шмыгаль встретился с представителями канадского бизнеса: что предлагает Украина

Денис Шмыгаль во время визита в Канаду. Фото: t.me/Denys_Smyhal/4934

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках своего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса в Торонто. В ходе встречи он призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в своем Telegram.

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Результаты встречи

"Ведем переговоры по страхованию военных рисков с экспортно-кредитными агентствами разных стран. Ожидаем, что правительство Канады также предложит своему бизнесу эффективные инструменты, которые будут стимулировать инвестиции в Украину. Есть перспективы реализации выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, ИТ, энергетике. В частности, планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", — рассказал глава украинского правительства.

Шмыгаль также сообщил, что во время визита "Энергоатом" заключил соглашение с канадской компанией САМЕСО, которое стало завершающим этапом реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.

"Канадские предприниматели заинтересованы инвестировать в Украину. Наши компании уже сотрудничают с канадскими партнерами и готовы углублять сотрудничество", — добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 апреля прилетел в Канаду.

Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.