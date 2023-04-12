Шмигаль зустрівся з представниками канадського бізнесу: що пропонує Україна

Денис Шмигаль під час візиту до Канади. Фото: t.me/Denys_Smyhal/4934

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках свого візиту до Канади зустрівся з представниками канадського бізнесу в Торонто. Під час зустрічі він закликав підприємців інвестувати в Україну і долучатися до відновлення нашої держави.

Про це Денис Шмигаль розповів у своєму Telegram.

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Результати зустрічі

"Ведемо переговори щодо страхування воєнних ризиків з експортно-кредитними агентствами різних країн. Очікуємо, що уряд Канади також запропонує своєму бізнесу ефективні інструменти, які стимулюватимуть інвестиції в Україну. Маємо перспективи реалізації вигідних проєктів в агросекторі, військово-промисловому комплексі, ІТ, енергетиці. Зокрема плануємо будівництво нових атомних енергоблоків, і канадські компанії можуть відіграти тут ключову роль", — розповів глава українського уряду.

Шмигаль також повідомив, під час візиту "Енергоатом" уклав угоду із канадською компанією САМЕСО, яка стала завершальним етапом реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

"Канадські підприємці зацікавлені інвестувати в Україну. Наші компанії вже співпрацюють з канадськими партнерами й готові поглиблювати співробітництво", — додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 11 квітня прилетів до Канади.

Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.