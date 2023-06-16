Шольца раскритиковали за отказ от атомной энергетики
У Германии после закрытия атомных электростанций не хватит собственной электроэнергии на следующую зиму. За этот шаг канцлер Олаф Шольц получил порцию критики как от отечественных ученых, так и международных структур.
Об этом сообщает украинский Энергоатом со ссылкой на европейские СМИ.
Нехватка электроэнергии
Национальный энергетический регулятор рынка электроэнергии Германии, агентство Bundesnetzagentur, спрогнозировал, что зимой 2023-24 гг. в стране не хватит собственной производимой электроэнергии.
Таким образом, Германия будет зависеть от импорта электроэнергии из французских атомных электростанций.
Критика Шольца
Ряд немецких ученых обратился к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, заявив, что три недавно закрытые на территории Германии атомные электростанции обеспечивали бы около 25% отечественных домохозяйств.
Также осудил процесс отказа Германии от АЭС глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Он подчеркнул, что закрытие атомных электростанций стоило бы отложить, учитывая нынешний энергетический кризис в мире, чтобы обеспечить стабильное прохождение зимнего периода.
Напомним, что три последние свои атомные электростанции:
- "Изар-2" в Баварии;
- "Некарвестхайм-2" в Баден-Вюртемберг;
- "Эмсланд" в Нижней Саксонии;
Германия остановила в середине апреля текущего года.