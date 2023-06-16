Шольца розкритикували за відмову від атомної енергетики
У Німеччини після закриття атомних електростанцій не вистачить власної електроенергії на наступну зиму. За цей крок канцлер Олаф Шольц отримав порцію критики як від вітчизняних науковців, так і від міжнародних структур.
Про це повідомляє український Енергоатом з посиланням на європейські ЗМІ.
Нестача електроенергії
Національний енергетичний регулятор ринку електроенергії Німеччини, агентство Bundesnetzagentur, спрогнозував, що взимку 2023-24 рр. у країні бракуватиме власної виробленої електроенергії.
Таким чином, Німеччина залежатиме від імпорту електроенергії з французьких атомних електростанцій.
Критика Шольца
Низка німецьких науковців звернулася до федерального канцлера Олафа Шольца, заявивши, що три нещодавно закриті на території Німеччини атомні електростанції забезпечували б близько 25% вітчизняних домогосподарств.
Також засудив процес відмови Німеччини від АЕС очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.
Він наголосив, що закриття атомних електростанцій варто було б відкласти, зважаючи на нинішню енергетичну кризу у світі — аби забезпечити стабільне проходження зимового періоду.
Нагадаємо, що три останні свої атомні електростанції:
- "Ізар-2" в Баварії;
- "Некарвестхайм-2" у Баден-Вюртемберзі;
- "Емсланд" у Нижній Саксонії;
Німеччина зупинила в середині квітня поточного року.