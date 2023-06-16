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Шольца розкритикували за відмову від атомної енергетики

16 червня 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Шольца розкритикували за відмову від атомної енергетики
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Німеччини після закриття атомних електростанцій не вистачить власної електроенергії на наступну зиму. За цей крок канцлер Олаф Шольц отримав порцію критики як від вітчизняних науковців, так і від міжнародних структур.

Про це повідомляє український Енергоатом з посиланням на європейські ЗМІ.

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Нестача електроенергії

Національний енергетичний регулятор ринку електроенергії Німеччини, агентство Bundesnetzagentur, спрогнозував, що взимку 2023-24 рр. у країні бракуватиме власної виробленої електроенергії.

Таким чином, Німеччина залежатиме від імпорту електроенергії з французьких атомних електростанцій.

Критика Шольца

Низка німецьких науковців звернулася до федерального канцлера Олафа Шольца, заявивши, що три нещодавно закриті на території Німеччини атомні електростанції забезпечували б близько 25% вітчизняних домогосподарств.

Також засудив процес відмови Німеччини від АЕС очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Він наголосив, що закриття атомних електростанцій варто було б відкласти, зважаючи на нинішню енергетичну кризу у світі — аби забезпечити стабільне проходження зимового періоду.

Шольца критикують за закриття АЕС
Шольца критикують за закриття АЕС

Нагадаємо, що три останні свої атомні електростанції:

  • "Ізар-2" в Баварії;
  • "Некарвестхайм-2" у Баден-Вюртемберзі;
  • "Емсланд" у Нижній Саксонії;

Німеччина зупинила в середині квітня поточного року.

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