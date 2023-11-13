Водителям напомнили о штрафах в более чем 50 тыс. грн — за что могут наказать

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Департаменте патрульной полиции Украины напоминают о наказаниях за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Читайте также:

Наказание за управление в состоянии опьянения

Как отметил чиновник, с начала текущего года за управление транспортом в состоянии опьянения патрульная полиция составила 128,9 тыс. протоколов.

В частности, Статья 130 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает, что нельзя:

управлять транспортным средством в состоянии наркотического и иного опьянения;

управлять транспортом под влиянием медпрепаратов, влияющих на внимание и быстроту реакции;

передавать управление транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения или под влиянием медпрепаратов;

отказываться от прохождения в рамках установленного порядка проверки на состояние алкогольного, наркотического и иного опьянения или применения медпрепаратов, влияющих на скорость реакции.

Суммы штрафных санкций

Размеры наказания за управление в состоянии опьянения составляют 51 тыс. гривен с возможностью лишения права управления на десять лет. Суммы могут быть следующие:

по части 1 статьей 130 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от проверки на состояние опьянения) — штраф 17 тыс. грн с лишением права управления на один год;

по части 2 статьей 130 (повторное за год вождение в состоянии опьянения) — штраф 34 тыс. грн с лишением права вождения на три года с изъятием транспорта и без такого или административный арест на десять суток с изъятием авто или без этого;

по части 3 статьи 130 (третье и последующие за год управления в состоянии опьянения) — 51 тыс. грн с лишением права управления на десять лет и конфискацией транспорта, админарест на 15 суток с лишением права управления на десять лет и конфискацией транспорта;

по части 4 статьи 130 (употребление водителем, управляющим транспортом, после ДТП с его участием, спиртного, наркотических средств, психотропных веществ, медпрепаратов до проверки) — 34 тыс. грн или админарест на срок 15 суток с лишением права управления на три года.

Больше о штрафах

Напомним, некоторые водители считают, что если их не видит полиция или рядом нет камеры видеофиксации, то нарушать правила дорожного движения можно и нужно. Ведь, по их мнению, они имеют преимущество перед другими водителями и в результате их поведения ничего страшного не произойдет.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.