Водіям нагадали про штрафи у понад 50 тис. грн — за що можуть покарати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Департаменті патрульної поліції України нагадують про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Покарання за керування у стані сп’яніння

Як зазначив посадовець, з початку поточного року за керування транспортом у стані сп’яніння патрульна поліція склала 128,9 тис. протоколів.

Зокрема, Стаття 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає, що не можна:

керувати транспортним засобом в стані наркотичного та іншого сп’яніння;

керувати транспортом під впливом медпрепаратів, що впливають на увагу й швидкість реакції;

передавати керування транспортом особі, котра перебуває у стані сп’яніння або під впливом медпрепаратів;

відмовлятися від проходження в рамках встановленого порядку перевірки на стан алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння або щодо вживання медпрепаратів, що впливають на швидкість реакції.

Суми штрафних санкцій

Розміри покарання за керування у стані сп’яніння сягають 51 тис. гривень із можливістю позбавлення права керування на десять років. Суми можуть бути наступні:

за частиною 1 статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (Керування транспортом у стані сп’яніння чи відмова від перевірки на стан сп’яніння) — штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування на один рік;

за частиною 2 статтею 130 (повторне за рік керування авто у стані сп’яніння) — штраф 34 тис. грн із позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням транспорту та без такого чи адміністративний арешт на десять діб з оплатним вилученням авто чи без цього;

за частиною 3 статтею 130 (третє та наступні за рік керування у стані сп’яніння) — 51 тис. грн із позбавленням права керування на десять років та конфіскацією транспорту, адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на десять років та конфіскацією транспорту;

за частиною 4 статтею 130 (вживання водієм, що керував транспортом, після ДТП за його участю, спиртного, наркотичних засобів, психотропних речовин, медпрепаратів до перевірки) — 34 тис. грн чи адмінарешт на термін 15 діб із позбавленням права керування на три роки.

Більше про штрафи

Нагадаємо, деякі водії вважають, що, якщо їх не бачить поліція або поруч немає камери відеофіксації, то порушувати правила дорожнього руху можна й треба. Адже, на їхню думку, вони мають перевагу над іншими водіями й внаслідок їхньої поведінки нічого страшного не станеться.

Раніше ми писали, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.