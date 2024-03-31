Запрет на рыбалку во время нереста — какие штрафы нужно платить с 1 апреля за нарушение

Сотрудники водной полиции. Фото: pl.npu.gov.ua

В Украине с 1 апреля вводится запрет на лов рыбы и раков во время нереста. Нарушение этих правил предполагает штраф или даже уголовную ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского рыбоохранного патруля Украины в Facebook.

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Штрафы за отлов рыбы и раков во время нереста

Запрет на лов рыбы вводят для сохранения популяции водных биоресурсов.

Сроки запрета на отлов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах на период нереста, определенные Правилами любительского рыболовства, утверждены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19.09.2022 № 700:

с 1 апреля по 20 мая — на реках и их корневых водах;

с 1 апреля по 30 июня — в придаточных водах рек (старицы русел, поймы).

С 1 апреля будет введен запрет на лов рыбы с помощью лодок и моторных судов, а также на подводную охоту.

Однако в этот период разрешается любительское рыболовство с помощью удочек с выловом не более двух рыб на одну рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой. Рыбачить можно с берега вне мест нереста. Запрещается использовать какие-либо другие орудия или средства ловли.

За нарушение этих правил предусмотрена административная или даже уголовная ответственность. Сумма штрафа составляет от 1 700 до 6 800 гривен, а также возможно ограничение или лишение свободы до трех лет с конфискацией орудий или средств промысла.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада Украины разработала законопроект №10216 для укрепления защиты прав потребителей. Этот законопроект предлагает наложение штрафов на лиц, намеренно фальсифицирующих пробег автомобилей.

Мы также писали, что в Украине идет мобилизация. В настоящее время могут оштрафовать военнообязанных. К примеру, за неявку в ТЦК. Но наложение штрафа, брошенное в почтовый ящик, а не врученное лично, незаконно.