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Штрафи за порушенння правил нересту в Україні — скільки треба платити з 1 квітня

31 березня 2024 13:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Заборона на рибалку під час нересту — які штрафи треба платити з 1 квітня за порушення
Працівники водної поліції. Фото: pl.npu.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 квітня вводиться заборона на вилов риби та раків під час нересту. Порушення цих правил передбачає штраф або навіть кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського рибоохоронного патруля України у Facebook.

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Штрафи за вилов риби та раків під час нересту

Заборону на вилов риби вводять для збереження популяції водних біоресурсів.

Строки заборони на вилов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах на період нересту визначені Правилами любительського рибальства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.09.2022 року № 700:

  • з 1 квітня по 20 травня — на річках та їх кореневих водах;
  • з 1 квітня по 30 червня — в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

З 1 квітня буде введено заборону на ловлю риби за допомогою човнів та моторних суден, а також на підводне полювання.

Проте у цей період дозволяється любительське рибальство за допомогою вудочок, з виловом не більше двох риб на одну рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами місць нересту. Заборонено використовувати будь-які інші знаряддя чи засоби лову.

За порушення цих правил передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Сума штрафу становить від 1 700 до 6 800 гривень, а також можливе обмеження чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь чи засобів промислу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Верховна Рада України розробила законопроєкт №10216 для зміцнення захисту прав споживачів. Цей законопроєкт пропонує накладення штрафів на осіб, які навмисно фальсифікують пробіг автомобілів.

Ми також писали, що в Україні триває мобілізація. У цей час можуть оштрафувати військовозобов'язаних. Наприклад, за неявку до ТЦК. Але накладення штрафу, кинуте до поштової скриньки, а не вручене особисто, не є законним.

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