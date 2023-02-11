Отключение света — ДТЭК подал в суд из-за штрафов за нарушение графиков

Энергетики объяснили причины нарушений графиков

Компания "ДТЭК Сети" обжаловала решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в суде. Речь идет о штрафах за несоблюдение графиков отключения электроснабжения в Киеве и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

ДТЭК защищает "честь и репутацию"

Как отметили в пресс-центре, энергетики объяснили причины нарушения графиков отключений света, однако аргументы были проигнорированы. Также Нацкомиссия не учла сложную ситуацию с электроснабжением из-за российских ракетных атак.

Там подчеркнули, что теперь компания делает все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые во время войны круглосуточно восстанавливают разрушенную рф инфраструктуру. Обжалуют решения три компании:

ДТЭК Киевские электросети.

ДТЭК Киевские региональные сети.

ДТЭК Одесские электросети.

"Энергокомпании передали обжалование в суд и надеются на справедливое рассмотрение и отмену Постановлений о наложении штрафов, как на компании, так и на ее работников. Компания делает все необходимое, чтобы защитить честь и репутацию сотрудников, поскольку они действуют исключительно в соответствии с законодательством", — добавили в компании.

Решение регулятора

24 января НКРЭКУ поддержала решение о наложении на ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Одесские электросети штрафов в размере 85 тысяч гривен за несоблюдение справедливых графиков отключений. До этого аналогичные штрафы выписали ряд облэнерго.

Перед этим население массово жаловалось НКРЭКУ на игнорирование объявленных графиков облэнерго и дискриминационность в отключении электроэнергии.

"Мы проверяем жалобы по дискриминационности, по наличию и соответствию утвержденных объектов критической инфраструктуры по факту — как и что отключается, а также жалобы по поводу принадлежности информирования. Объем ненадлежащего информирования потребителей — это более 60% жалоб. Люди говорят, что готовы терпеть отключение, но просят, чтобы их должным образом об этом информировали. Поэтому рассматриваются именно те жалобы, где указаны обстоятельства ненадлежащего информирования", — подчеркнула член Нацкомиссии Ольга Бабий.

Куда жаловаться в случае отключения света

Украинцы могут звонить по конкретным номерам телефонов и передавать операторам информацию о проблемах с электроэнергией. Специалисты подскажут, почему свет отсутствует.

Звонить нужно по номерам в следующих регионах:

Киев: 0800501588, +380672101588, +380502101588, +380732021588, +380442021588;

Киевская область: 0800400740, +380674957040, +380994957040, +380934957040, +380444590740;

Днепр: 0800301497, +380667909900, +380677909900, +380637909900, +380567909900;

Донецкая область: 0800500473, +380964500473, +380994500473, +380934500473, +380629450473;

Одесская область: 0800409090, +380687509090, +380957509090, +380737509090, +380487059090.

Напомним, ранее НКРЭКУ многие региональные энергетические компании внепланово проверяла на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений электроэнергии. Россияне могут нанести новые удары по инфраструктурным объектам.