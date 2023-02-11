Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Штрафы за отключение света в Киеве и Одессе: ДТЭК подал в суд arrow

Штрафы за отключение света в Киеве и Одессе: ДТЭК подал в суд

11 февраля 2023 16:43
lis.jpg - Ксения Лисновская
Отключение света — ДТЭК подал в суд из-за штрафов за нарушение графиков
Энергетики объяснили причины нарушений графиков
lis.jpg - Ксения Лисновская

Компания "ДТЭК Сети" обжаловала решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в суде. Речь идет о штрафах за несоблюдение графиков отключения электроснабжения в Киеве и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также:

ДТЭК защищает "честь и репутацию"

Как отметили в пресс-центре, энергетики объяснили причины нарушения графиков отключений света, однако аргументы были проигнорированы. Также Нацкомиссия не учла сложную ситуацию с электроснабжением из-за российских ракетных атак.

Там подчеркнули, что теперь компания делает все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые во время войны круглосуточно восстанавливают разрушенную рф инфраструктуру. Обжалуют решения три компании:

  • ДТЭК Киевские электросети.
  • ДТЭК Киевские региональные сети.
  • ДТЭК Одесские электросети.

"Энергокомпании передали обжалование в суд и надеются на справедливое рассмотрение и отмену Постановлений о наложении штрафов, как на компании, так и на ее работников. Компания делает все необходимое, чтобы защитить честь и репутацию сотрудников, поскольку они действуют исключительно в соответствии с законодательством", — добавили в компании.

Решение регулятора

24 января НКРЭКУ поддержала решение о наложении на ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Одесские электросети штрафов в размере 85 тысяч гривен за несоблюдение справедливых графиков отключений. До этого аналогичные штрафы выписали ряд облэнерго.

Перед этим население массово жаловалось НКРЭКУ на игнорирование объявленных графиков облэнерго и дискриминационность в отключении электроэнергии.

"Мы проверяем жалобы по дискриминационности, по наличию и соответствию утвержденных объектов критической инфраструктуры по фактукак и что отключается, а также жалобы по поводу принадлежности информирования. Объем ненадлежащего информирования потребителей это более 60% жалоб. Люди говорят, что готовы терпеть отключение, но просят, чтобы их должным образом об этом информировали. Поэтому рассматриваются именно те жалобы, где указаны обстоятельства ненадлежащего информирования", — подчеркнула член Нацкомиссии Ольга Бабий.

Куда жаловаться в случае отключения света

Украинцы могут звонить по конкретным номерам телефонов и передавать операторам информацию о проблемах с электроэнергией. Специалисты подскажут, почему свет отсутствует.

Звонить нужно по номерам в следующих регионах:

  • Киев: 0800501588, +380672101588, +380502101588, +380732021588, +380442021588;
  • Киевская область: 0800400740, +380674957040, +380994957040, +380934957040, +380444590740;
  • Днепр: 0800301497, +380667909900, +380677909900, +380637909900, +380567909900;
  • Донецкая область: 0800500473, +380964500473, +380994500473, +380934500473, +380629450473;
  • Одесская область: 0800409090, +380687509090, +380957509090, +380737509090, +380487059090.

Напомним, ранее НКРЭКУ многие региональные энергетические компании внепланово проверяла на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений электроэнергии. Россияне могут нанести новые удары по инфраструктурным объектам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:57 Зеленский создал военную администрацию в Чернигове: есть указ

23:50 NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4

23:36 РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов

23:30 Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам

Срочная новость

23:29 Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:12 Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

22:48 Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию

22:22 Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали

Новина з фото

22:05 Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оценил игру с "Брентфордом": Зинченко мог принести три очка

Новина з відео

19:45 Взвешивание перед боем Выхриста: какие шансы у украинца на победу

Новина з відео

18:20 Зеленский анонсировал новые шаги СНБО в защите Украины от тех, кто работал на рф

Новина з відео

18:00 Нужны ли украинским книжным магазинам книги на русском языке: мнение одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 февраля: Девам — новые знания, Водолеям — самоанализ

Новина з відео

17:48 Могилевская перепела свой хит "Любила" на украинском: кому посвятила новую версию

Новина з відео

16:58 В Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина: его задержали с рюкзаком гранат

Новина з відео

16:36 В Украине чтят память погибших в результате землетрясения в Турции

Новина з відео

14:45 В Турции дрон зафиксировал гигантскую трещину после мощного землетрясения

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Актуальное по теме

None 11 Февраль 23:56

Зеленский создал военную администрацию в Чернигове: есть указ

None 11 Февраль 21:41

NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4

None 11 Февраль 23:34

РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов

None 11 Февраль 23:30

Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB