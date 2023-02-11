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Штрафи за вимкнення світла у Києві та Одесі: ДТЕК подав до суду

11 лютого 2023 16:43
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Включення світла — ДТЕК подав до суду через штрафи за порушення графіків
Енергетики пояснили причини порушень графіків
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Компанія "ДТЕК Мережі" оскаржила рішення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у суді. Йдеться про штрафи за недотримання графіків відключень електропостачання у Києві та Одесі.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

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Як зазначили у пресцентрі, енергетики пояснили причини порушень графіків відключень світла, проте аргументи були проігноровані. Також Нацкомісія не врахувала складну ситуацію з електропостачанням через російські ракетні атаки.

Там наголосили, що тепер компанія робить все можливе, щоб захисти честь та репутацію енергетиків, які під час війни цілодобово відновлюють зруйновану рф інфраструктуру. Оскаржують рішення три компанії:

  • ДТЕК Київські електромережі.
  • ДТЕК Київські регіональні мережі.
  • ДТЕК Одеські електромережі.

"Енергокомпанії передали оскарження до суду та сподіваються на справедливий розгляд та скасування Постанов про накладення штрафів, як на компанії, так і на її працівників. Компанія робить все необхідне, щоб захисти честь і репутацію співробітників, оскільки вони діють виключно відповідно до законодавства", — додали в компанії.

Рішення регулятора

24 січня НКРЕКП підтримала рішення про накладення на ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Одеські електромережі штрафів у розмірі 85 тисяч гривень за недотримання справедливих графіків відключень. До цього аналогічні штрафи виписали низці обленерго.

Перед цим населення масово скаржилося НКРЕКП на ігнорування оголошених графіків обленерго та дискримінаційність у відключенні електроенергії.

"Ми перевіряємо скарги щодо дискримінаційності, щодо наявності та відповідності затверджених об‘єктів критичної інфраструктури по факту як і що відключається, а також скарги щодо належності інформування. Обсяг неналежного інформування споживачів - це більше 60% скарг. Люди кажуть, що готові терпіти відключення, але просять, щоб їх належним чином про це інформували. Тому розглядаються саме ті скарги, де вказані обставини неналежного інформування", — наголосила член Нацкомісії Ольга Бабій.

Куди скаржитися у разі вимкнення світла

Українці можуть телефонувати на конкретні номери телефонів та передавати операторам інформацію щодо проблем з електроенергією. Спеціалісти підкажуть, через що світло відсутнє.

Телефонувати потрібно за номерами в таких регіонах:

  • Київ: 0800501588, +380672101588, +380502101588, +380732021588, +380442021588;
  • Київська область: 0800400740, +380674957040, +380994957040, +380934957040, +380444590740;
  • Дніпро: 0800301497, +380667909900, +380677909900, +380637909900, +380567909900;
  • Донецька область: 0800500473, +380964500473, +380994500473, +380934500473, +380629450473;
  • Одеська область: 0800409090, +380687509090, +380957509090, +380737509090, +380487059090.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП багато регіональних енергетичних компаній позапланово перевіряла на предмет дотримання графіків відключень електроенергії.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що українці повинні бути готові до поновлення аварійних відключень електроенергії. Росіяни можуть завдати нових ударів по інфраструктурних об'єктах.

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