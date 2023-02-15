Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович

Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения экс-президента Януковича на общую сумму 130 млн швейцарских франков. Деньги были заморожены после Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Об этом сообщает НАБУ.

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По информации НАБУ, активы принадлежали лицам, в отношении действий которых детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в отдельных уголовных процессах, во время которых, в том числе имело место международное сотрудничество с компетентными органами Швейцарской Конфедерации.

"После начала полномасштабной агрессии рф в прошлом году Федеральный совет начал рассматривать дела о конфискации по закону об иностранных незаконных активах (FIAA). 25 мая 2022 года было начато первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков. После дальнейших обсуждений Федеральный совет поручил начать еще одно производство в отношении 30 миллионов швейцарских франков, в результате чего общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысила 130 миллионов швейцарских франков", — говорится в сообщении.

Активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административной юстиции Швейцарии о конфискации. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Напомним, Швейцария не может конфисковать замороженные активы россии. Это запрещает конституция страны.