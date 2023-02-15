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Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів оточення Януковича

15 лютого 2023 22:39
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів оточення Януковича
Експрезидент України Віктор Янукович
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів оточення експрезидента Януковича на загальну суму 130 млн швейцарських франків. Гроші були заморожені після Революції Гідності в лютому 2014 року.

Про це повідомляє НАБУ.

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Деталі

За інформацією НАБУ, активи належали особам, стосовно дій котрих детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях, під час яких в тому числі мала місце міжнародна співпраця з компетентними органами Швейцарської Конфедерації.

"Після початку повномасштабної агресії рф минулого року Федеральна Рада почала розглядати справи щодо конфіскації згідно із Законом про іноземні незаконні активи (FIAA). 25 травня 2022 року було розпочато перше провадження щодо конфіскації приблизно 100 мільйонів швейцарських франків. Після подальших обговорень Федеральна рада доручила розпочати ще одне провадження щодо 30 мільйонів швейцарських франків, у результаті чого загальна сума активів, що підлягають конфіскації, перевищила 130 мільйонів швейцарських франків", — йдеться у повідомленні.

Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Нагадаємо, Швейцарія не може конфіскувати заморожені активи рф. Це забороняє конституція країни.

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