Гуманитарная помощь Украине — Швеция выделила 40 млн шведских крон

Шведская валюта в руках. Фото: Shutterstock

Правительство Швеции выделяет около 40 миллионов шведских крон на гуманитарную помощь Украине. Это составляет 3,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 31 марта со ссылкой на Правительство Швеции.

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В сообщении говорится, что эта помощь предоставляется через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Прессслужба министерства иностранных дел Швеции сообщила, что всего страна выделила 120 миллионов шведских крон на борьбу с голодом в Газе, Судане и Украине.

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"Поддержка была распределена с немедленным эффектом для деятельности КПН в вышеупомянутых странах. Средства будут распределены между ними поровну", — говорится на портале МИД Швеции.

В Минреинтеграции напомнили, что в декабре прошлого года Швеция выделила Украине 1,4 миллиарда крон, которые были направлены на поддержку населения страны зимой.

Что еще нужно знать

Напомним, шведское правительство объявило о своем намерении поддержать чешскую инициативу, направленную на предоставление 30 млн евро на покупку боеприпасов для Украины. Это решение станет частью 15-го пакета военной помощи Киеву.

Мы также писали, что в секторе Газа возникла острая нехватка продовольствия, которая спровоцировала голод среди населения. Эксперты отметили, что в случае продолжения военных действий и недопущения поставок гуманитарной помощи может значительно увеличиться смертность гражданских лиц.