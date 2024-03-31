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Швеція виділила кошти на гуманітарну допомогу Україні

31 березня 2024 14:49
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Ірина Шпак
редактор
Гуманітарна допомога Україні — Швеція виділила 40 млн шведських крон
Шведська валюта в руках. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд Швеції виділяє близько 40 мільйонів шведських крон на гуманітарну допомогу для України. Це становить 3,7 мільйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 31 березня з посиланням на Уряд Швеції.

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У повідомленні сказано, що ця допомога надається через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП). Пресслужба міністерства закордонних справ Швеції повідомила, що загалом країна виділила 120 мільйонів шведських крон на боротьбу з голодом у Газі, Судані та Україні.

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Джерело: скриншот

"Підтримка була розподілена з негайним ефектом для діяльності ВПП у вищезазначених країнах. Кошти будуть розподілені між ними порівну", — йдеться на порталі МЗС Швеції.

У Мінреінтеграції нагадали, що у грудні минулого року Швеція виділила Україні 1,4 мільярда крон, які, серед іншого, було спрямовано на підтримку населення країни взимку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, шведський уряд оголосив про свій намір підтримати чеську ініціативу, спрямовану на подання 30 млн євро на купівлю боєприпасів для України. Це рішення стане частиною 15-го пакету військової допомоги Києву.

Ми також писали, що у Секторі Гази виникла гостра нестача продовольства, яка спровокувала голод серед населення. Експерти зазначили, що у разі продовження військових дій та недопущення постачання гуманітарної допомоги може значно зрости смертність цивільних осіб. 

фінансова допомога
Швеція
гроші
гуманітарна допомога
Мінреінтеграції

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