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Отмена фиксированного доллара: в НБУ оценили первый день нового режима

4 октября 2023 11:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара – в НБУ оценили первый день нового режима
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный оценил первый день работы режима "управляемой гибкости обменного курса". Он отметил, что гривна не взлетела "в космос", как предостерегали российские пропагандисты.

Об этом говорится в сообщении главы НБУ в соцсети Facebook.

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Итоги первого дня нового режима на рынке

По словам главы НБУ, переход к режиму управляемой гибкости курса 3 октября увеличил спрос на валюту на межбанковском валютном рынке. Нацбанк продал валюты столько, сколько требовалось для удовлетворения спроса и стабилизации ситуации. При этом в НБУ ожидали рост спроса на рынке, ведь это естественно, что валютный рынок будет стремиться протестировать решительность Нацбанка.

"После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос", который прочили российские ИПСО... НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций", — объяснил глава НБУ.

Он отметил, учитывая, что накануне нововведения, 2 октября, курс продажи валюты на межбанковском рынке приближался к 36,9 грн за доллар (официальный курс +1%), то национальной валюте удалось даже немного укрепиться — до 36,59 грн за доллар. Хотя это выше официального курса, который был до того, однако повышение несущественное — только 0,06%.

Целью Нацбанка является сохранение курсовой устойчивости. Регулятор не планирует отпускать гривну в свободное плавание, а интервенции со временем стабилизируются. Несущественные колебания курса будут в обе стороны.

"Вместо этого участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика — лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам", — добавил Андрей Пышный.

Больше о валюте

Напомним, 3 октября Украина перешла к режиму управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

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