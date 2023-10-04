Курс долара — в НБУ оцінили перший день нового режиму

Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: google.com

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний оцінив перший день роботи режиму "керованої гнучкості обмінного курсу". Він зауважив, що гривня не злетіла "в космос", як застерігали російські пропагандисти.

Про це йдеться у дописі голови НБУ у соцмережі Facebook.

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За словами очільника НБУ, перехід до режиму керованої гнучкості курсу 3 жовтня збільшив попит на валюту на міжбанківському валютному ринку. Нацбанк продав валюти стільки, скільки було потрібно для задоволення попиту та стабілізації ситуації. При цьому в НБУ очікували зростання попиту на ринку, адже це природно, що валютний ринок прагнутиме протестувати рішучість Нацбанку.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО... НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій", — пояснив голова НБУ.

Він зауважив, з огляду на те, що напередодні нововведення, 2 жовтня, курс продажу валюти на міжбанківському ринку наближався до 36,9 грн за долар (офіційний курс +1%), то національній валюті вдалося навіть трішки зміцнитися — до 36,59 грн за долар. Хоч це вище за офіційний курс, що був до того, однак підвищення несуттєве — тільки 0,06%.

Метою Нацбанку є збереження курсової стійкості. Регулятор не планує відпускати гривню у вільне плавання, а інтервенції з часом стабілізуються. Несуттєві коливання курсу будуть в обидва боки.

"Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка — ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків", — додав Андрій Пишний.

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Нагадаємо, 3 жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.