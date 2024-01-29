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Отмена выплат ВПЛ — как и кому продлят помощь с 1 марта

29 января 2024 13:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты ВПЛ – кому продлят помощь с 1 марта
Денежные купюры. Фото: ukrayina.pl
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине выплату помощи всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) автоматически продлят до 1 марта 2024 года (без дополнительного обращения). После этой даты выплаты будут предоставлять только для уязвимых категорий граждан.

Об этом рассказали представители Министерства социальной политики.

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Как отмечают в ведомстве, с 1 марта выплаты автоматически продлят на шесть месяцев для переселенцев, нуждающихся в поддержке, поскольку не имеют возможности работать. Речь идет о:

  • пенсионерах, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;
  • граждан с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;
  • детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Также большое количество ВПЛ смогут продлить право на выплаты еще на шесть месяцев после предоставления нового заявления.

"Обращаться за переназначением помощи для ВПЛ с 1 марта семьи могут уже начиная с 1 февраля 2024 года. Тем, кто отвечает критериям Постановления, и кто обратится с новым заявлением в феврале — марте 2024, помощь будет назначаться и выплачиваться, начиная с 1 марта", — отметили в ведомстве.

Условием продления выплат на дополнительные полгода станет то, что доход в таких семьях не больше 9,44 тыс. грн на одного человека (общий доход на семью из четырех человек — 37,78 тыс. грн).

Еще на шесть месяцев смогут продлить выплаты тем, кто имеет детей до 14 лет, у которых нет возможности посещать воспитательные и учебные заведения или обучение офлайн/онлайн, из-за чего родителям сложно работать.

Известно, что право на выплаты будут иметь семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие на территории активных/возможных боевых действий.

Помощь продлят семьям, у которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы, или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью, тяжелобольным ребенком.

Также право на пособие будет продлено малолетним детям, прибывшим без сопровождения родителей, беременным женщинам (с 30 недели беременности).

Помощь продлят семьям, у которых трудоспособные граждане трудоустроились, зарегистрировались как физические лица-предприниматели.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти оптимизируют выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2024 году. Большинству переселенцев будут вынуждены отказать в поддержке из-за требований международных партнеров по сокращению расходов дефицитного бюджета.

Также мы писали, что статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) дает право на гарантированные законодательством выплаты и льготы, однако в некоторых случаях его можно потерять. Эксперты рассказали, что важно знать об утрате статуса.

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деньги
переселенцы
ВПЛ

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