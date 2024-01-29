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Скасування виплат ВПО — як і кому продовжать допомогу з 1 березня

29 січня 2024 13:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати ВПО — кому продовжать допомогу з 1 березня
Грошові купюри. Фото: ukrayina.pl
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні виплату допомоги всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать до 1 березня 2024 року (без додаткового звернення). Після цієї дати виплати надаватимуть лише для вразливих категорій громадян.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики.

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Як зазначають у відомстві, з 1 березня виплати автоматично продовжать на шість місяців для переселенців, які потребують підтримки, оскільки не мають можливості працювати. Йдеться про:

  • пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;
  • громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;
  • дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Також велика кількість ВПО зможуть продовжити право на виплати ще на шість місяців після надання нової заяви.

"Звертатись по перепризначення допомоги для ВПО з 1 березня родини можуть вже починаючи з 1 лютого 2024 року. Тим, хто відповідає критеріям Постанови, і хто звернеться з новою заявою у лютому — березні 2024 допомога призначатиметься і виплачуватиметься, починаючи з 1 березня", — зазначили у відомстві.

Умовою продовження виплат на додаткові пів року стане те, що дохід в таких родинах не більший 9,44 тис. грн на одну особу (загальний дохід на родину з чотирьох осіб — 37,78 тис. грн).

Ще на шість місяців зможуть продовжити виплати тим, хто має дітей до 14 років, у яких немає змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання офлайн/онлайн, через що батькам складно працювати.

Відомо, що право на виплати матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають на території активних/можливих бойових дій.

Допомогу продовжать родинам, у яких один з членів родини доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або неповнолітньою дитиною з інвалідністю, тяжкохворою дитиною.

Також право на допомогу буде продовжено малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, вагітним жінкам (з 30 тижня вагітності).

Допомогу продовжать сім'ям, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізичні особи-підприємці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада оптимізує виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2024 році. Більшості переселенців будуть змушені відмовити у підтримці через вимоги міжнародних партнерів щодо скорочення витрат дефіцитного бюджету.

Також ми писали, що статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) надає право на гарантовані законодавством виплати та пільги, проте у деяких випадках його можна втратити. Експерти розповіли, що важливо знати про втрату статусу.

виплати
гроші
переселенці
ВПО

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