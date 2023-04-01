Сколько автомобилей украинцы приобрели за март: шокирующие цифры

Японская марка Toyota привлекла к себе больше покупателей в марте

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых автомобилей. Это в восемь раз больше, чем в марте прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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Какие авто покупали чаще всего

Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota — 648 регистраций.

Toyota

Второй для получения полученных номеров была Renault — 438 штук.

Renault

Третьей самой популярной маркой оказался Volkswagen — 432 проданных авто.

Volkswagen

На четвёртом месте BMW с результатом 355 единиц.

BMW

Замыкает пятерку марта Skoda — 346 авто.

Skoda

Кроссовер RENAULT Duster стал Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек — 414 покупателей.

RENAULT Duster

Отмечается, что всего в I кв. В 2023 году в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, что и в прошлом.

Напомним, количество автоугонов в Украине в 2022 году выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством по ст. 289 УКУ.