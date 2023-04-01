Скільки авто українці придбали за березень: шокуючі цифри
У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто. Це на вісім разів більше, ніж у березні минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Споживча активність відносно попереднього місяця на авторинку зросла на 21%.
Які авто купували найчастіше
Найбільшу кількість покупців у минулому місяці привернула до себе японська марку Toyota. Березневий показник Toyota — 648 реєстрацій.
Другою для отримання отриманих номерів була Renault — 438 штук.
Третьою найпопулярнішою маркою виявився Volkswagen — 432 проданих авто.
На четвертому місці BMW з результатом 355 одиниць.
Замикає п'ятірку березня Skoda — 346 авто.
Кросовер RENAULT Duster став Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків — 414 покупців.
Зазначається, що всього в І кв. 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.
Нагадаємо, кількість автоугонів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальні провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ.