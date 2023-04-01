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Скільки авто українці придбали за березень: шокуючі цифри

1 квітня 2023 18:06
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Японська марка Toyota привернула до себе найбільше покупців у березні
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У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто. Це на вісім разів більше, ніж у березні минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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Споживча активність відносно попереднього місяця на авторинку зросла на 21%. 

Які авто купували найчастіше

Найбільшу кількість покупців у минулому місяці привернула до себе японська марку Toyota. Березневий показник Toyota — 648 реєстрацій.

авто
Toyota

Другою для отримання отриманих номерів була Renault — 438 штук.

Renault
Renault 

Третьою найпопулярнішою маркою виявився Volkswagen — 432 проданих авто.

Volkswagen
Volkswagen

На четвертому місці BMW з результатом 355 одиниць.

BMW
BMW

Замикає п'ятірку березня Skoda — 346 авто.

Skoda
Skoda

Кросовер RENAULT Duster став Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків — 414 покупців. 

RENAULT Duster
RENAULT Duster

Зазначається, що всього в І кв. 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.

Нагадаємо, кількість автоугонів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальні провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ.

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