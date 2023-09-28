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Сколько денег нужно для возобновления украинской энергосистемы: ответ Кудрицкого

28 сентября 2023 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько денег нужно для возобновления украинской энергосистемы: ответ Кудрицкого
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укринформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для восстановления энергетической инфраструктуры Укрэнерго привлекло миллиард долларов от западных партнеров, однако этого недостаточно. Для полного восстановления нужно еще несколько сотен миллионов.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью "Громадському радіо".

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Кудрицкий рассказал, что большую часть своих потребностей Укрэнерго уже профинансировали, однако еще несколько сотен миллионов долларов все же необходимо для того, чтобы не только восстановить объекты в том состоянии, в котором они были до обстрелов, а также отстраивать их в более современном формате.

Чиновник также отметил, что эта сумма не включает возможные инвестиции, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс, поскольку неизвестно о состоянии энергообъектов на этих территориях.

"Оценки дать сейчас сложно, у нас нет данных о состоянии наших объектов на тех территориях и, понимая, что когда враг будет отступать с этих территорий, возможны повреждения. Сейчас трудно спрогнозировать, сколько еще ресурсу понадобится для того, чтобы восстановить нормальные схемы электроснабжение на деоккупированных территориях Украины, включая Крым", — пояснил глава Укрэнерго.

Напомним, недавно Владимир Кудрицкий рассказал, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. Однако в случае повторного обстрела энергообъектов, энергетики понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.

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