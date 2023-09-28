Сколько денег нужно для возобновления украинской энергосистемы: ответ Кудрицкого

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укринформ

Для восстановления энергетической инфраструктуры Укрэнерго привлекло миллиард долларов от западных партнеров, однако этого недостаточно. Для полного восстановления нужно еще несколько сотен миллионов.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью "Громадському радіо".

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Кудрицкий рассказал, что большую часть своих потребностей Укрэнерго уже профинансировали, однако еще несколько сотен миллионов долларов все же необходимо для того, чтобы не только восстановить объекты в том состоянии, в котором они были до обстрелов, а также отстраивать их в более современном формате.

Чиновник также отметил, что эта сумма не включает возможные инвестиции, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс, поскольку неизвестно о состоянии энергообъектов на этих территориях.

"Оценки дать сейчас сложно, у нас нет данных о состоянии наших объектов на тех территориях и, понимая, что когда враг будет отступать с этих территорий, возможны повреждения. Сейчас трудно спрогнозировать, сколько еще ресурсу понадобится для того, чтобы восстановить нормальные схемы электроснабжение на деоккупированных территориях Украины, включая Крым", — пояснил глава Укрэнерго.

Напомним, недавно Владимир Кудрицкий рассказал, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. Однако в случае повторного обстрела энергообъектов, энергетики понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.