Скільки грошей потрібно для відновлення української енергосистеми: відповідь Кудрицького

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Укрінформ

Для відновлення енергетичної інфраструктури Укренерго залучило мільярд доларів від західних партнерів, однак цього не достатньо. Для повного відновлення ще потрібно кілька сотень мільйонів.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Громадське радіо".

Читайте також:

Відновлення української енергосистеми: скільки коштів потрібно

Кудрицький розповів, що більшу частину своїх потреб Укренерго вже профінансували, проте ще декілька сотень мільйонів доларів все ж необхідно для того, аби не тільки відновити об’єкти в тому стані, у якому вони були до обстрілів, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі.

Посадовець також зауважив, що ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас, оскільки невідомо про стан енергооб'єктів на цих територіях.

"Оцінки наразі дати складно, ми не маємо даних про стан наших об’єктів на тих територіях і, розуміючи, що коли ворог буде відступати з цих територій, можливі пошкодження. Зараз важко спрогнозувати, скільки ще ресурсу знадобиться для того, щоб відновити нормальні схеми електропостачання на деокупованих територіях України, включаючи Крим", — пояснив голова Укренерго.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Кудрицький розповів, що цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності, ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. Однак у випадку повторного обстрілу енергооб'єктів, енергетики розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень.