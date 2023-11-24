Сколько зарабатывают во время войны заместители руководителя государственного Ощадбанка

Сколько стоит государству содержать руководство Ощадбанка
У главы правления государственного Ощадбанка пять заместителей. И у каждого — по украинским меркам безумная зарплата.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат заместителей председателя правления Ощадбанка*.
*Финучреждение публикует отчетность о финансовом вознаграждении руководства без привязки к конкретным ФИО.
Сколько зарабатывает заместитель №1 главы правления Ощадбанка
|февраль 2022
|1 582 405,82 грн
|март 2022
|654 857,48
|апрель 2022
|767 314,68
|май 2022
|394 600,64
|июнь 2022
|600 080,22
|июль 2022
|698 641,17
|август 2022
|463 810,33
|сентябрь 2022
|535 513,19
|октябрь 2022
|600 253,27
|ноябрь 2022
|593 193,34
|декабрь 2022
|545 814,29
|январь 2023
|498 978,91
|февраль 2023
|597 427,58
|март 2023
|600 000,31
|апрель 2023
|600 000,31
|май 2023
|592 670,61
|июнь 2023
|601 897,54
|июль 2023
|590 995,75
|август 2023
|602 468,75
Сколько зарабатывает заместитель №2 главы правления Ощадбанка
|февраль 2022
|3 288 636,44 грн
|март 2022
|80 176,82
|апрель 2022
|353 253,32
|май 2022
|353 253,32
|июнь 2022
|337 255,45
|июль 2022
|346 689,37
|август 2022
|276 609,82
|сентябрь 2022
|1 192 274,2
|октябрь 2022
|417 927,18
|ноябрь 2022
|548 529,41
|декабрь 2022
|610 227,22
|январь 2023
|326 201,52
|февраль 2023
|548 529,41
|март 2023
|548 529,41
|апрель 2023
|548 529,41
|май 2023
|547 901,75
|июнь 2023
|548 529,41
|июль 2023
|548 529,41
|август 2023
|552 947,1
Сколько зарабатывает заместитель №3 главы правления Ощадбанка
|февраль 2022
|403 398,44 грн
|март 2022
|465 620,56
|апрель 2022
|473 462,78
|май 2022
|423 872,08
|июнь 2022
|418 665,35
|июль 2022
|438 710,91
|август 2022
|451 605,83
|сентябрь 2022
|379 616,48
|октябрь 2022
|417 535,98
|ноябрь 2022
|436 579,34
|декабрь 2022
|417 678,41
|январь 2023
|319 620,91
|февраль 2023
|416 565,91
|март 2023
|420 529,61
|апрель 2023
|417 283,02
|май 2023
|415 626,76
|июнь 2023
|414 887,23
|июль 2023
|486 455,61
|август 2023
|327 751,8
Сколько зарабатывает заместитель №4 главы правления Ощадбанка
|февраль 2022
|500 000,79 грн
|март 2022
|529 862,42
|апрель 2022
|556 191,35
|май 2022
|542 974,25
|июнь 2022
|500 154,58
|июль 2022
|500 161,95
|август 2022
|500 295,91
|сентябрь 2022
|477 440,17
|октябрь 2022
|534 418,92
|ноябрь 2022
|500 383,82
|декабрь 2022
|500 396,19
|январь 2023
|402 338,67
|февраль 2023
|500 000,79
|март 2023
|500 000,79
|апрель 2023
|500 000,79
|май 2023
|500 000,79
|июнь 2023
|500 000,79
|июль 2023
|500 000,79
|август 2023
|500 000,79
Сколько зарабатывает заместитель №5 главы правления Ощадбанка
|февраль 2022
|395 263,05 грн
|март 2022
|395 263,05
|апрель 2022
|431 401,38
|май 2022
|364 548,64
|июнь 2022
|594 456,79
|июль 2022
|207 126,97
|август 2022
|395 558,16
|сентябрь 2022
|395 558,16
|октябрь 2022
|352 264,12
|ноябрь 2022
|394 269,28
|декабрь 2022
|444 693,72
|январь 2023
|207 768,42
|февраль 2023
|395 263,05
|март 2023
|395 263,05
|апрель 2023
|392 044,43
|май 2023
|395 263,05
|июнь 2023
|395 263,05
|июль 2023
|335 062,58
|август 2023
|395 263,05
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