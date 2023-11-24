Сколько зарабатывают во время войны заместители руководителя государственного Ощадбанка

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

У главы правления государственного Ощадбанка пять заместителей. И у каждого — по украинским меркам безумная зарплата.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат заместителей председателя правления Ощадбанка*.

*Финучреждение публикует отчетность о финансовом вознаграждении руководства без привязки к конкретным ФИО.

Сколько зарабатывает заместитель №1 главы правления Ощадбанка

февраль 2022 1 582 405,82 грн март 2022 654 857,48 апрель 2022 767 314,68 май 2022 394 600,64 июнь 2022 600 080,22 июль 2022 698 641,17 август 2022 463 810,33 сентябрь 2022 535 513,19 октябрь 2022 600 253,27 ноябрь 2022 593 193,34 декабрь 2022 545 814,29 январь 2023 498 978,91 февраль 2023 597 427,58 март 2023 600 000,31 апрель 2023 600 000,31 май 2023 592 670,61 июнь 2023 601 897,54 июль 2023 590 995,75 август 2023 602 468,75

Сколько зарабатывает заместитель №2 главы правления Ощадбанка

февраль 2022 3 288 636,44 грн март 2022 80 176,82 апрель 2022 353 253,32 май 2022 353 253,32 июнь 2022 337 255,45 июль 2022 346 689,37 август 2022 276 609,82 сентябрь 2022 1 192 274,2 октябрь 2022 417 927,18 ноябрь 2022 548 529,41 декабрь 2022 610 227,22 январь 2023 326 201,52 февраль 2023 548 529,41 март 2023 548 529,41 апрель 2023 548 529,41 май 2023 547 901,75 июнь 2023 548 529,41 июль 2023 548 529,41 август 2023 552 947,1

Сколько зарабатывает заместитель №3 главы правления Ощадбанка

февраль 2022 403 398,44 грн март 2022 465 620,56 апрель 2022 473 462,78 май 2022 423 872,08 июнь 2022 418 665,35 июль 2022 438 710,91 август 2022 451 605,83 сентябрь 2022 379 616,48 октябрь 2022 417 535,98 ноябрь 2022 436 579,34 декабрь 2022 417 678,41 январь 2023 319 620,91 февраль 2023 416 565,91 март 2023 420 529,61 апрель 2023 417 283,02 май 2023 415 626,76 июнь 2023 414 887,23 июль 2023 486 455,61 август 2023 327 751,8

Сколько зарабатывает заместитель №4 главы правления Ощадбанка

февраль 2022 500 000,79 грн март 2022 529 862,42 апрель 2022 556 191,35 май 2022 542 974,25 июнь 2022 500 154,58 июль 2022 500 161,95 август 2022 500 295,91 сентябрь 2022 477 440,17 октябрь 2022 534 418,92 ноябрь 2022 500 383,82 декабрь 2022 500 396,19 январь 2023 402 338,67 февраль 2023 500 000,79 март 2023 500 000,79 апрель 2023 500 000,79 май 2023 500 000,79 июнь 2023 500 000,79 июль 2023 500 000,79 август 2023 500 000,79

Сколько зарабатывает заместитель №5 главы правления Ощадбанка

февраль 2022 395 263,05 грн март 2022 395 263,05 апрель 2022 431 401,38 май 2022 364 548,64 июнь 2022 594 456,79 июль 2022 207 126,97 август 2022 395 558,16 сентябрь 2022 395 558,16 октябрь 2022 352 264,12 ноябрь 2022 394 269,28 декабрь 2022 444 693,72 январь 2023 207 768,42 февраль 2023 395 263,05 март 2023 395 263,05 апрель 2023 392 044,43 май 2023 395 263,05 июнь 2023 395 263,05 июль 2023 335 062,58 август 2023 395 263,05

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