Скільки заробляють під час війни заступники керівника державного Ощадбанку

Скільки коштує державі утримувати керівництво Ощадбанку
У голови правління державного Ощадбанка п'ятеро заступників. І у кожного за українськими мірками шалена зарплата.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат заступників голови правління Ощадбанку*.
*Фінустанова публікує звітність щодо фінансової винагороди керівництва без прив'язки до конкретних ПІБ.
Скільки заробляє заступник №1 голови правління Ощадбанку
|лютий 2022
|1 582 405,82 грн
|березень 2022
|654 857,48
|квітень 2022
|767 314,68
|травень 2022
|394 600,64
|червень 2022
|600 080,22
|липень 2022
|698 641,17
|серпень 2022
|463 810,33
|вересень 2022
|535 513,19
|жовтень 2022
|600 253,27
|листопад 2022
|593 193,34
|грудень 2022
|545 814,29
|січень 2023
|498 978,91
|лютий 2023
|597 427,58
|березень 2023
|600 000,31
|квітень 2023
|600 000,31
|травень 2023
|592 670,61
|червень 2023
|601 897,54
|липень 2023
|590 995,75
|серпень 2023
|602 468,75
Скільки заробляє заступник №2 голови правління Ощадбанку
|лютий 2022
|3 288 636,44 грн
|березень 2022
|80 176,82
|квітень 2022
|353 253,32
|травень 2022
|353 253,32
|червень 2022
|337 255,45
|липень 2022
|346 689,37
|серпень 2022
|276 609,82
|вересень 2022
|1 192 274,2
|жовтень 2022
|417 927,18
|листопад 2022
|548 529,41
|грудень 2022
|610 227,22
|січень 2023
|326 201,52
|лютий 2023
|548 529,41
|березень 2023
|548 529,41
|квітень 2023
|548 529,41
|травень 2023
|547 901,75
|червень 2023
|548 529,41
|липень 2023
|548 529,41
|серпень 2023
|552 947,1
Скільки заробляє заступник №3 голови правління Ощадбанку
|лютий 2022
|403 398,44 грн
|березень 2022
|465 620,56
|квітень 2022
|473 462,78
|травень 2022
|423 872,08
|червень 2022
|418 665,35
|липень 2022
|438 710,91
|серпень 2022
|451 605,83
|вересень 2022
|379 616,48
|жовтень 2022
|417 535,98
|листопад 2022
|436 579,34
|грудень 2022
|417 678,41
|січень 2023
|319 620,91
|лютий 2023
|416 565,91
|березень 2023
|420 529,61
|квітень 2023
|417 283,02
|травень 2023
|415 626,76
|червень 2023
|414 887,23
|липень 2023
|486 455,61
|серпень 2023
|327 751,8
Скільки заробляє заступник №4 голови правління Ощадбанку
|лютий 2022
|500 000,79 грн
|березень 2022
|529 862,42
|квітень 2022
|556 191,35
|травень 2022
|542 974,25
|червень 2022
|500 154,58
|липень 2022
|500 161,95
|серпень 2022
|500 295,91
|вересень 2022
|477 440,17
|жовтень 2022
|534 418,92
|листопад 2022
|500 383,82
|грудень 2022
|500 396,19
|січень 2023
|402 338,67
|лютий 2023
|500 000,79
|березень 2023
|500 000,79
|квітень 2023
|500 000,79
|травень 2023
|500 000,79
|червень 2023
|500 000,79
|липень 2023
|500 000,79
|серпень 2023
|500 000,79
Скільки заробляє заступник №5 голови правління Ощадбанку
|лютий 2022
|395 263,05 грн
|березень 2022
|395 263,05
|квітень 2022
|431 401,38
|травень 2022
|364 548,64
|червень 2022
|594 456,79
|липень 2022
|207 126,97
|серпень 2022
|395 558,16
|вересень 2022
|395 558,16
|жовтень 2022
|352 264,12
|листопад 2022
|394 269,28
|грудень 2022
|444 693,72
|січень 2023
|207 768,42
|лютий 2023
|395 263,05
|березень 2023
|395 263,05
|квітень 2023
|392 044,43
|травень 2023
|395 263,05
|червень 2023
|395 263,05
|липень 2023
|335 062,58
|серпень 2023
|395 263,05
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