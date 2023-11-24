Скільки заробляють під час війни заступники керівника державного Ощадбанку

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

У голови правління державного Ощадбанка п'ятеро заступників. І у кожного за українськими мірками шалена зарплата.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Скільки заробляє заступник №1 голови правління Ощадбанку

лютий 2022 1 582 405,82 грн березень 2022 654 857,48 квітень 2022 767 314,68 травень 2022 394 600,64 червень 2022 600 080,22 липень 2022 698 641,17 серпень 2022 463 810,33 вересень 2022 535 513,19 жовтень 2022 600 253,27 листопад 2022 593 193,34 грудень 2022 545 814,29 січень 2023 498 978,91 лютий 2023 597 427,58 березень 2023 600 000,31 квітень 2023 600 000,31 травень 2023 592 670,61 червень 2023 601 897,54 липень 2023 590 995,75 серпень 2023 602 468,75

Скільки заробляє заступник №2 голови правління Ощадбанку

лютий 2022 3 288 636,44 грн березень 2022 80 176,82 квітень 2022 353 253,32 травень 2022 353 253,32 червень 2022 337 255,45 липень 2022 346 689,37 серпень 2022 276 609,82 вересень 2022 1 192 274,2 жовтень 2022 417 927,18 листопад 2022 548 529,41 грудень 2022 610 227,22 січень 2023 326 201,52 лютий 2023 548 529,41 березень 2023 548 529,41 квітень 2023 548 529,41 травень 2023 547 901,75 червень 2023 548 529,41 липень 2023 548 529,41 серпень 2023 552 947,1

Скільки заробляє заступник №3 голови правління Ощадбанку

лютий 2022 403 398,44 грн березень 2022 465 620,56 квітень 2022 473 462,78 травень 2022 423 872,08 червень 2022 418 665,35 липень 2022 438 710,91 серпень 2022 451 605,83 вересень 2022 379 616,48 жовтень 2022 417 535,98 листопад 2022 436 579,34 грудень 2022 417 678,41 січень 2023 319 620,91 лютий 2023 416 565,91 березень 2023 420 529,61 квітень 2023 417 283,02 травень 2023 415 626,76 червень 2023 414 887,23 липень 2023 486 455,61 серпень 2023 327 751,8

Скільки заробляє заступник №4 голови правління Ощадбанку

лютий 2022 500 000,79 грн березень 2022 529 862,42 квітень 2022 556 191,35 травень 2022 542 974,25 червень 2022 500 154,58 липень 2022 500 161,95 серпень 2022 500 295,91 вересень 2022 477 440,17 жовтень 2022 534 418,92 листопад 2022 500 383,82 грудень 2022 500 396,19 січень 2023 402 338,67 лютий 2023 500 000,79 березень 2023 500 000,79 квітень 2023 500 000,79 травень 2023 500 000,79 червень 2023 500 000,79 липень 2023 500 000,79 серпень 2023 500 000,79

Скільки заробляє заступник №5 голови правління Ощадбанку

лютий 2022 395 263,05 грн березень 2022 395 263,05 квітень 2022 431 401,38 травень 2022 364 548,64 червень 2022 594 456,79 липень 2022 207 126,97 серпень 2022 395 558,16 вересень 2022 395 558,16 жовтень 2022 352 264,12 листопад 2022 394 269,28 грудень 2022 444 693,72 січень 2023 207 768,42 лютий 2023 395 263,05 березень 2023 395 263,05 квітень 2023 392 044,43 травень 2023 395 263,05 червень 2023 395 263,05 липень 2023 335 062,58 серпень 2023 395 263,05

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