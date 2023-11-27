Сколько зарабатывают смотрящие за деньгами Ощадбанка

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

В наблюдательном совете государственного Ощадбанка — девять членов: шесть независимых и трое представителей государства Украина.

Все они получают неплохие по украинским меркам зарплаты.

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Но выплаты членам наблюдательного совета банка имеют свои особенности.

Финансовое вознаграждение члена набсовета включает:

годовое фиксированное базовое вознаграждение, размер которого разделяется на четыре равные части;

дополнительное вознаграждение за выполнение функций главы набсовета (20% начисленного базового вознаграждения) и за выполнение функций председателя комитета набсовета (10% начисленного базового вознаграждения).

Выплата годового и дополнительного вознаграждений осуществляется при условии участия в заседаниях наблюдательного совета и его комитетов в общем количестве не менее 75% общего количества заседаний ежеквартально.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

С начала 2022 года финансовое вознаграждение членам наблюдательного совета Ощадбанка выплачивалось восемь раз — в январе, апреле, июле и октябре 2023 года, а также в январе, апреле и мае 2023 года. Три представителя государства получили свои деньги не в мае, а в июне текущего года.

В январе 2022 года члены наблюдательного совета получили суммы от 742 923,08 до 931 076,09 грн.

В апреле 2022 года — от 1 000 883,27 до 1 403 412,38 грн.

В июле 2022 года — от 991 943,44 до 1 000 883,27 грн.

В октябре 2022 года — от 1 237 621,39 до 1 251 103,23 грн.

В январе 2023 года — от 1 149 325,91 до 1 153 441,12 грн.

В апреле 2023 года — от 1 249 702,39 до 1 251 103,23 грн.

В мае 2023 года все независимые члены наблюдательного совета получили по 274 967,76 грн. Представители государства получили аналогичные суммы в июне.

В июле, августе, сентябре и октябре 2023 года члены наблюдательного совета Ощадбанка выплат не получали.

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