Скільки заробляють наглядачі за грішми Ощадбанку

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

В наглядовій раді державного Ощадбанку — дев'ять членів: шестеро незалежних і троє представників держави Україна.

Всі вони отримують непогані за українськими мірками зарплати.

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Але виплата зарплати членам наглядової ради банку має свої особливості.

Фінансова винагорода члена наглядової ради включає:

річну фіксовану базову винагороду, розмір якої розділяється на чотири рівні частини;

додаткову винагороду за виконання функцій голови наглядової ради (20% нарахованої базової винагороди) та за виконання функцій голови комітету наглядової ради (10% нарахованої базової винагороди).

Виплата річної та додаткової винагород здійснюється за умови участі в засіданнях наглядової ради та її комітетів в загальній кількості не менше ніж 75% загальної кількості засідань щоквартально.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат членів наглядової ради державного Ощадбанку.

Від початку 2022 року фінансова винагорода членам наглядової ради Ощадбанку виплачувалась вісім разів — у січні, квітні, липні та жовтні 2023 року, а також у січні, квітні і травні 2023-го. Троє представників держави отримали свої гроші не в травні, а в червні поточного року.

У січні 2022 року члени наглядової ради отримали суми від 742 923,08 до 931 076,09 грн.

У квітні 2022 року — від 1 000 883,27 до 1 403 412,38 грн.

У липні 2022 року — від 991 943,44 до 1 000 883,27 грн.

У жовтні 2022 року — від 1 237 621,39 до 1 251 103,23 грн.

У січні 2023 року — від 1 149 325,91 до 1 153 441,12 грн.

У квітні 2023 року — від 1 249 702,39 до 1 251 103,23 грн.

У травні 2023 року всі незалежні члени наглядової ради отримали по 274 967,76 грн. Представники держави отримали аналогічні суми у червні.

У липні, серпні, вересні і жовтні 2023 року члени наглядової ради Ощадбанку виплат не отримували.

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