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Сколько украинцы платят за терминалы Starlink: оценка экспертов

25 сентября 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько украинцы платят за терминалы Starlink: оценка экспертов
Терминал Starlink. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина выступает в роли основного заказчика для компании SpaceX, оплачивая услуги по терминалам Маска в большем объеме, нежели вся Европа совокупно. При этом в Украине установлено около 140-150 тысяч терминалов Starlink, из которых 45 тысяч предложены партнерами, а остальные 100 тысяч были приобретены украинцами за свой счет и ими же оплачиваются.

Об этом сообщил руководитель парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко.

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По словам эксперта, текущая стандартная ежемесячная абонентская плата за доступ к услугам Starlink составляет 105 долларов, включая стоимость пакета и валютные операции. Поскольку платежи производятся в долларах, это требует дополнительного валютного обмена и соответствующих расходов.

Кроме того, Федиенко выразил мысль о возможности освобождения таких платежей от налогов на законодательном уровне. Он предложил разработать финтех-решение, которое позволит украинцам осуществлять платежи в гривнах и предложит юридическим лицам возможность заключать контракты на услуги, поскольку в данный момент украинские компании не могут легально приобретать и оплачивать Starlink.

По мнению Федиенко, такой шаг обеспечит большую прозрачность в вопросах валютных платежей физических лиц и процессах закупок государственными учреждениями. В Европе для сравнения, находится всего лишь 80 тысяч терминалов Starlink, преимущественно во Франции и Великобритании.

"Украинцы в совокупности перечисляют компании SpaceX больше средств, чем все европейские страны вместе взятые. Это позволяет нам считаться наиболее крупным клиентом данной компании. Поэтому мне иногда кажется странным, когда возникают попытки ограничить нас в использовании терминалов Starlink", — сказал он.

Это, по его мнению, ставит под сомнение все попытки ограничить доступ к технологиям SpaceX в Украине и вынуждает пересмотреть стратегические отношения между Украиной и компанией.

Напомним, что спутниковая сеть Starlink является важным фактором в войне с Россией. Однако Starlink все же выключали вблизи Крыма на месяц.

Также мы сообщали, что аэрокосмической компании из США SpaceX удалось запустить Starlink на орбиту и вывести еще 22 собственных спутника. Произошло это 16 сентября с космодрома во Флориде.

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